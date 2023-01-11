HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna lideri Zelenskiy silah desteği istedi: Rus saldırganlığını durdurmak ve tarihi bir yenilgiye uğratmak için...

Ukrayna lideri Zelenskiy silah desteği istedi: Rus saldırganlığını durdurmak ve tarihi bir yenilgiye uğratmak için...

11.01.2023 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken, Volodimir Zelenskiy müttefiklerinden silah desteği istedi. Gece saatlerinde bir video paylaşan Ukrayna lideri Zelenskiy, "Özgür dünya, Rus saldırganlığını durdurmak ve terör devleti tarihi bir yenilgiye uğratmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip." dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy silah desteği istedi: Rus saldırganlığını durdurmak ve tarihi bir yenilgiye uğratmak için...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş özellikle Donetsk bölgesinde tüm şiddetiyle sürüyor. ABD'nin 3 milyar dolarlık askeri yardım yapacağı Ukrayna'ya Almanya'da Patriot yollama kararı almıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise müttefiklerden yardımlarına devam etmelerini istedi.

Zelenskiy gece saatlerinde paylaştığı günlük görüntülü ulusa sesleniş mesajında, Rusya'ya karşı devam eden savaşta destek almak için bazı ülkelerin liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını belirtti. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile de telefonda görüştüğünü aktaran Zelenskiy, söz konusu konuşmada, Ukrayna'nın AB'ye entegrasyon süreci ile ülkesine yönelik mali konular ve silah desteği konusunu ele aldıklarını kaydetti.

AA-20221220-29793436-29793425-UKRAYNA_DEVLET_BASKANI_ZELENSKIY_SAVASIN_EN_YOGUN_YASANDIGI_BAHMUTU_ZIYARET_ETTI

"TERÖR DEVLETİNİ TARİHİ BİR YENİLGİYE UĞRATMAK İÇİN..."

Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı zafer elde etmesinin sadece ülkesi için değil, küresel demokrasi ve özgürlüğe önem veren herkes için büyük önem taşıdığını savundu. Ukrayna'ya silah yardımını sağlayan tüm ülkelere minnettar olduklarını ifade eden Zelenskiy, "Özgür dünya, Rus saldırganlığını durdurmak ve terör devleti tarihi bir yenilgiye uğratmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip." diye konuştu.
AA-20230106-29928013-29927998-UKRAYNA_ORDUSUNUN_DONBAS_BOLGESINDE_ASKERI_HAREKETLILIGI_SURUYOR
"Dünyanın, Rus saldırganlığının üstesinden gelme kararlılığının her gün nasıl arttığı hissediliyor" diyen Zelenskiy, geçen yılın sonuna doğru ABD'de temaslarda bulunduğunu hatırlattı. Ukrayna lideri, başkent Washington'ı ziyaretinden sonra dünya liderleri ile telefon görüşmeleri yaparak yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü ifade etti.

Putin'den 'intikam' saldırısı! Ukrayna'nın hamlesini unutmadı Putin'den 'intikam' saldırısı! Ukrayna'nın hamlesini unutmadı

Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Washington ziyaretimden sonra ortak devletlerin liderleri ve temsilcileriyle toplam otuza yakın görüşme (telefon görüşmesi) gerçekleştirdim. Kelimenin tam anlamıyla dünyanın, Rus saldırganlığının üstesinden gelme kararlılığının her gün nasıl arttığı hissediliyor." (AA)

ABD duyurdu! Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık yardım paketi yapılacak ABD duyurdu! Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık yardım paketi yapılacak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trump'tan şok çıkış: Beyaz Saray'a ne zaman baskın düzenlenecek?Trump'tan şok çıkış: Beyaz Saray'a ne zaman baskın düzenlenecek?
Sinan Sardoğan'ın evi ilk kez ortaya çıktı!Sinan Sardoğan'ın evi ilk kez ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ete iki ayda yüzde elli zam geldi!

Kırmızı ete iki ayda yüzde elli zam geldi!

Ronaldo bile şaşkın! Messi'nin yeni takımı ve sözleşmesi sansasyon yarattı

Ronaldo bile şaşkın! Messi'nin yeni takımı ve sözleşmesi sansasyon yarattı

'5 katı fiyatla' kandırıp lüks içinde yaşadılar! 131 gözaltı

'5 katı fiyatla' kandırıp lüks içinde yaşadılar! 131 gözaltı

Bakan Soylu'dan 'Taksim saldırısı' açıklaması: O isim yakalandı

Bakan Soylu'dan 'Taksim saldırısı' açıklaması: O isim yakalandı

'Yeni aday' açıklaması! "Tek isim Mansur Yavaş"

'Yeni aday' açıklaması! "Tek isim Mansur Yavaş"

‘Demir Yumruk’ operasyonunda yeni gelişme

‘Demir Yumruk’ operasyonunda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.