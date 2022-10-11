Son Dakika: "Putin'in nükleer tehditleri..." Rusya'nın Ukrayna'ya son saldırısının ardından NATO'dan çarpıcı sözler: Başka çaresi kalmadı

Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tüm dünyanın yakından takip ettiği önemli gelişmeler yaşanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırısı dünyada büyük bir gündem yaratmış ve savaşın seyrinin bundan sonra nasıl ilerleyeceğine dair soru işaretleri yaratmıştı. Son olarak NATO'dan Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

"BAŞKA ÇARESİ KALMADI"

Kameraların karşısına geçerek konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin Ukrayna’da başarısız oluyor. Putin başarısız, seferberlik ilanı savaşın istediği gibi gitmediğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Stoltenberg, saldırılarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü belirterek Rusya'yla ilgili "Saldırılar zayıflık göstergesi, cephede kaybediyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan "Putin'in Ukrayna'da füze saldırısından başka çaresi kalmadı" dedi.

PUTİN NÜKLEER SİLAH KULLANIR MI?

Putin'in nükleer silah kullanıp kullanmayacağı da dünyanın gündemindeki önemli konulardan bir tanesi. Bu yöndeki bir soruya da cevap veren Stoltenberg, "Rusya’nın nükleer gücünü takipteyiz, herhangi bir değişiklik yok." şeklinde konuştu. Stoltenberg "Putin’in nükleer tehditleri sorumsuzca" dedi. Diğer yandan "Kuzey akım sabotajının ardından kritik unsurların korunmasını daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.





