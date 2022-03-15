Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında 'ateş çemberi' Kiev'e yaklaşıyor! Başkentte 35 saatlik sokağa çıkma yasağı...

Son dakika: Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'yı işgal harekatında 20. güne girildi. Ukrayna'nın bir çok şehrini bombalayan Rus ordusu başkent Kiev'e her geçen saat yaklaşıyor. Bir yandan barış müzakereleri devam ederken, diğer yandan da çatışmalar giderek şiddetleniyor. Müzakerelerde Ukrayna yönetmi Moskova'dan ateşkesi, birliklerin geri çekilmesi ve güvenlik talebinde bulunurken, Vladimir Putin'in planı da yavaş yavaş netleşiyor. İşte Rusya-Ukrayna savaşında son dakika haberleri ve detaylar...

12.12 KİEV'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 12:12 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu akşam başlayacak ve perşembe sabahına kadar sürece 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

11.20 3 ÜLKENİN BAŞBAKANI UKRAYNA'YA GİDİYOR Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Mateusz Morawiecki ve Slovenya BaşbakanI Janez Jansa ile birlikte Avrupa Konseyi temsilcileri olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek için bugün Kiev’e gideceklerini açıkladı.

11.00 YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI! KİEV'İN ÇEVRESİ ATEŞ ÇEMBERİ ABD’li uydu şirketi Maxar Technologies tarafından yayınlanan yeni uydu görüntüleri, Ukrayna genelinde askeri saldırılardan etkileen bölgelerdeki bilançoyu gözler önüne serdi. Fotoğraflarda, başkent Kiev merkezine sadece 40 km uzaklıkta olan, Moschun köyündeki hemen hemen her evin önemli ölçüde hasar gördüğünü görülüyor. Bazı evlerde yangınlar devam ederken, köyü çevreleyen tarlalar da kavruluyor. Ayrıca uydu görüntüleri ülkenin güneyinde yer alan Mariupol’de de hasar olduğunu gösteriyor.

10.40 KİEV'DE APARTMANA TOP MERMİSİ İSABET ETTİ! 16 KATLI BİNA YANDI: 2 ÖLÜ Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Rus birlikleri tarafından başkent Kiev'e gerçekleştirilen saldırı sırasında bir top mermisi de bu kez Svyatoşinskiy semtinde yer alan çok katlı apartmana isabet etti. Saldırı sonucunda 16 katlı apartman tamamen yanarken, 2 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasar gören binadan 27 kişi kurtarıldı. Kiev Acil Durumlar Servisi Basın Sözcüsü Svetlana Vodolaga, Facebook hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bugün yerel saatle 04.22 ila 05.51'de başkent Kiev’e düzenlenen saldırıda 2 çok katlı apartman ile bir müstakil eve top mermileri isabet ettiğini bildirdi.

08.20 RUS KOMUTANDAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Putin'in "kara kutum" dediği Ulusal Muhafız Komutanı Viktor Zolotov bazı açıklamalarda bulundu. Zolotov, "Evet, her şeyin istediğimiz kadar hızlı gitmediğini söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski koruması, şu anda Ulusal Muhafızlar Başkomutanı Viktor Zolotov, Kremlin'deki resmi söylemin aksine Ukrayna'daki askeri operasyonun beklenenden daha yavaş ilerlediğini belirtti. "İSTEDİĞİMİZ KADAR HIZLI GİTMİYOR" İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığı habere göre Zolotov; "Evet, her şeyin istediğimiz kadar hızlı gitmediğini söylemek istiyorum" dedi. AŞIRI SAĞCI UNSURLARI SORUMLU TUTTU Zolotov, yavaş ilerlemeden Ukrayna'da halkın arasına gizlenen "aşırı sağcı unsurları" sorumlu tutarak, bu grupların sivilleri "canlı kalkan" olarak kullandığını iddia etti.

07.35 ABD'DEN ÇİN'E MESAJ ABD, Rusya'nın Çin'den askeri ve ekonomik yardım istediğini ve Çin'in yardım etme arzusu olduğunu ortaya koyduğunu iddia etti. Moskova, askeri hedeflerini yerine getirebilmek için yeterli kaynağa sahip olduğunu belirterek ABD'nin iddiaları reddederken, Çin Dışişleri Bakanlığı, yardımla ilgili haberleri "dezenformasyon" olarak nitelendirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Çin'in üst düzey diplomatı Yang Jiechi'nin Roma'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price gazetecilere, "Beijing'e seyirci kalmayacağımızı çok net bir şekilde ilettik. Hiçbir ülkenin Rusya'ya, kayıplarını telafi için yardım etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

06:59 ZELENSKİY: UKRAYNA - RUSYA GÖRÜŞMELERİ BUGÜN DEVAM EDECEK Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin bugün de devam edeceğini söyledi. Rusya ile savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakere çabaları çerçevesinde İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile görüşen Zelenskiy, "adil bir barış" istediklerini ifade etti. Zelenskiy, "Heyetimiz, Rus tarafı ile müzakerelerde adil barış için çalışıyor. Şu ana kadar müzakereler oldukça iyi. Ancak ne olacağını görmemiz gerekli. Müzakereler bugün de devam edecek" dedi.

05.58 BIDEN: KOLLARIMIZI AÇARAK KARŞILAYACAĞIZ ABD Başkanı Joe Biden’dan Ukrayna’ya destek açıklaması geldi. Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin Ukrayna’nın Rus güçlerine karşı kendini savunabilmesi için yeterli silahının olduğundan emin olacağını ve Ukrayna’ya para, yiyecek ve yardım göndereceğini kaydetti. Biden, "Ukrayna’nın işgalci Rus kuvvetlerine karşı kendini savunmak için silahları olduğundan emin olacağız. Ukraynalıların hayatlarını kurtarmak için para, yiyecek ve yardım göndereceğiz. Ukraynalı mültecileri kollarımızı açarak karşılayacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle yerinden edilmiş insanları desteklemek adına Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşlarıyla yakın bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Biden, "Her gün on binlerce ton insani yardım malzemesi, yiyecek, su ve ilaç sağlıyoruz" dedi.