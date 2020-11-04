Son dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" başlıklı yeni bir genelge yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı

Kabinesi'nde alınan kararlar, Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderildi.

İşte alınan o kararlar:

Vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere (her il kendine uygun şekilde planlama yapacak şekilde) ağırlık verilmesi, Aşağıdaki iş yerlerinin en geç saat 22:00'de kapanmalarının sağlanması;

Evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yem eiçme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın

Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,

Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,

Nikah/Düğün salonları,

Halı sahalar ve spor salonları,

İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, Tiyatro, sinema ve konser salonları,