HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 13:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlı tarafından 81 ile koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni genelge gönderildi.

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" başlıklı yeni bir genelge yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı

Kabinesi'nde alınan kararlar, Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderildi.

İşte alınan o kararlar:

  1. Vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere (her il kendine uygun şekilde planlama yapacak şekilde) ağırlık verilmesi,

  2. Aşağıdaki iş yerlerinin en geç saat 22:00'de kapanmalarının sağlanması;

Evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yem eiçme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın

Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,

Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,

Nikah/Düğün salonları,

Halı sahalar ve spor salonları,

İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, Tiyatro, sinema ve konser salonları,

Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler,

  1. 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanması, Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları gözönünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitişdönemlerinin İl Pandemi Kurullarında değerlendirilerek il geneli için bir planlamaya gidilmesi, Mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06:00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06:00 15:00, 06:30 15:30, 07:00 16:00, 07:30 16:30, 08:00 17:00, 08:30 17:30, 09:00 18:00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesine karar verildi.

Bugünden itibaren uygulamaya geçen tedbirlere uymayan vatandaş ve işletmelerle ilgili ise adli işlem başlatılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
İlginç görüntü: Yolunu şaşıran köpek köprüye çıktıİlginç görüntü: Yolunu şaşıran köpek köprüye çıktı
Hızlı kilo vermek isteyenlere uzman tavsiyeleri Hızlı kilo vermek isteyenlere uzman tavsiyeleri
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
LPG'li araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
LPG'li araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
ABD seçimlerinde bahisler Trump’a döndü
ABD seçimlerinde bahisler Trump’a döndü
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Diğer Haberler
Yolunu şaşırıp köprüye çıkan köpeğe motorcular eskortluk etti
İlginç görüntü: Yolunu şaşıran köpek köprüye çıktı
Kız istemeye giden genci öldüren zanlı: Bana kötü davranıyordu
Kız istemeye giden genci öldüren zanlı: Bana kötü davranıyordu
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili son durum
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili son durum
Şarj aleti almak için komşusuna çıktı, 100 bin lirasını çaldırdı
Şarj aleti almak için komşusuna çıktı, 100 bin lirasını çaldırdı
İzmir depreminde enkaz altında kalanlarla 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
İSKİ su kesintisi 4 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Sular ne zaman gelecek?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.