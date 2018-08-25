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Son dakika! Sarıyer'de halk otobüsü devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 10:13 | Son Güncelleme

Sarıyer'de halk otobüsü devrildi. Son dakika habere göre, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförünün yaralandığı öğrenildi.

Kaza saat 10.00 sıralarında Pınar Mahallesi Karayemiş Sokak'ta meydana geldi. Maslak istikametine seyir halinde olan Otobüs A.Ş'ye bağlı halk otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

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Bariyerleri yıkan otobüs 5 metre yükseklikten aşağı düştü. Kazada otobüs sürücüsü yaralandı. Otobüsün boş olduğu öğrenilirken olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

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DHA


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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer OTOBÜS Kaza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
allah acil şifalar versin can kaybı yoktur insallah
Allah yardımcıları olsun
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