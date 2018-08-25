Son dakika! Sarıyer'de halk otobüsü devrildi

Kaza saat 10.00 sıralarında Pınar Mahallesi Karayemiş Sokak'ta meydana geldi. Maslak istikametine seyir halinde olan Otobüs A.Ş'ye bağlı halk otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Bariyerleri yıkan otobüs 5 metre yükseklikten aşağı düştü. Kazada otobüs sürücüsü yaralandı. Otobüsün boş olduğu öğrenilirken olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.
DHA
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