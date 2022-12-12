Son dakika | Şeyhin "hem damadı hem de veliahdı"ymış: İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı! Tarikatta bu isimle biliniyor

Son dakika haberi: İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi evlendirdiğinin ortaya çıkması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı skandal istismar olayının mahkemeye intikal ettiğini duyurarak davaya müdahil olduklarını belirtti.

SES KAYITLARI SANIKLARA SORULACAK

Savcılığa verdiği ifadesinde H.K.G., 6 yaşındayke ailesi tarafından Kadir İstekli ile evlendirildiğini ve yıllarca cinsel istismara uğradığını anlattı. Kadir İstekli ve H.K.G.'nin ailesi söz konusu iddiaları reddederken, ses kayıtları resmi bilirkişi tarafından incelendi ve deşifre yapıldı. Bu ses kayıtları delil olarak dosyaya girdi. Dava sürecinde bu ses kayıtları tek tek sanıklara sorulacak. İlk dava 22 Mayıs 2022'de görülecek.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI! "TARİKAT DÜNYASINDA İSMİ ABDÜLKADİR"

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu cinsel istismar olayının baş kahramanlarından biri olan Kadir İstekli'yle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk Tv'deki programda, İstekli'nin görüntülerini yayımladı.

Kadir İstekli'nin tarikatta 'Abdülkadir' olarak tanındığını belirten Satmaz, "Kadir istekli diyen bu kişinin tarikat dünyasında kullandığı isim Abdülkadir" dedi.

"ŞEYHİN HEM DAMADI HEM DE VELİAHTI"

İstekli'nin söz konusu tarikatta sıradan bir mürid olmadığını söyleyen Saymaz, "Abdülkadir İstekli, Hiranur Vakfının yakın zamana kadar başkanıydı. Hem şeyhin damadı hem de veliahtı! O olmadığı zaman Hiranur Vakfının Sancaktepe'deki merkezinde vaaz veren de o." diye konuştu.

VAAZDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Ortaya çıkan görüntülerde, Kadir İstekli'nin Hiranur Vakfının Sancaktepe'deki merkezinde vaaz verdiği anlar yer alırken, İstekli'nin kullandığı ifadeler dikkat çekti.

İstekli, verdiği vaazda şunları söylüyor:

"İman şart. Allahutaala bizi imanlı olarak yarattı, imanlı olarak yaşatıyor. İnşallah son nefesimizde de imanımızı muhafaza ederek kendisine kavuşmayı Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin inşallah."

"Kişi hiç ufak günah işlememiş, büyük günah işlediyse o zaman affolunacak durum nedir? Burada müfessir hazretleri yorumluyor: O büyük günahlarından da hafifletilme olunur buyuruyor."

Öte yandan İstekli'nin farklı ortamlarda ve zamanlarda sohbetlerde de vaaz verdiği görüldü.