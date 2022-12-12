HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Son dakika | Şeyhin "hem damadı hem de veliahdı"ymış: İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı! Tarikatta bu isimle biliniyor

Son dakika | Şeyhin "hem damadı hem de veliahdı"ymış: İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı! Tarikatta bu isimle biliniyor

12.12.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 6 yaşındaki küçük kızla evlenerek yıllarca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Kadir İstekli ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tarikatta Abdülkadir ismiyle tanınan İstekli'nin sıradan bir mürit olmadığı, "şeyhin hem damadı hem de veliahdı" olduğu belirtilirken; görüntüleri de ortaya çıktı. Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki merkezinde vaaz verdiği görülen İstekli'nin söz konusu görüntülerde vaaz verirken kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Son dakika haberi: İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi evlendirdiğinin ortaya çıkması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı skandal istismar olayının mahkemeye intikal ettiğini duyurarak davaya müdahil olduklarını belirtti.

gdag

SES KAYITLARI SANIKLARA SORULACAK

Savcılığa verdiği ifadesinde H.K.G., 6 yaşındayke ailesi tarafından Kadir İstekli ile evlendirildiğini ve yıllarca cinsel istismara uğradığını anlattı. Kadir İstekli ve H.K.G.'nin ailesi söz konusu iddiaları reddederken, ses kayıtları resmi bilirkişi tarafından incelendi ve deşifre yapıldı. Bu ses kayıtları delil olarak dosyaya girdi. Dava sürecinde bu ses kayıtları tek tek sanıklara sorulacak. İlk dava 22 Mayıs 2022'de görülecek.

a

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI! "TARİKAT DÜNYASINDA İSMİ ABDÜLKADİR"

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu cinsel istismar olayının baş kahramanlarından biri olan Kadir İstekli'yle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk Tv'deki programda, İstekli'nin görüntülerini yayımladı.

b

Kadir İstekli'nin tarikatta 'Abdülkadir' olarak tanındığını belirten Satmaz, "Kadir istekli diyen bu kişinin tarikat dünyasında kullandığı isim Abdülkadir" dedi.

"ŞEYHİN HEM DAMADI HEM DE VELİAHTI"

İstekli'nin söz konusu tarikatta sıradan bir mürid olmadığını söyleyen Saymaz, "Abdülkadir İstekli, Hiranur Vakfının yakın zamana kadar başkanıydı. Hem şeyhin damadı hem de veliahtı! O olmadığı zaman Hiranur Vakfının Sancaktepe'deki merkezinde vaaz veren de o." diye konuştu.

c

VAAZDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Ortaya çıkan görüntülerde, Kadir İstekli'nin Hiranur Vakfının Sancaktepe'deki merkezinde vaaz verdiği anlar yer alırken, İstekli'nin kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Başlıksız-1

İstekli, verdiği vaazda şunları söylüyor:

"İman şart. Allahutaala bizi imanlı olarak yarattı, imanlı olarak yaşatıyor. İnşallah son nefesimizde de imanımızı muhafaza ederek kendisine kavuşmayı Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin inşallah."

Başlıksız-2

"Kişi hiç ufak günah işlememiş, büyük günah işlediyse o zaman affolunacak durum nedir? Burada müfessir hazretleri yorumluyor: O büyük günahlarından da hafifletilme olunur buyuruyor."

Öte yandan İstekli'nin farklı ortamlarda ve zamanlarda sohbetlerde de vaaz verdiği görüldü.

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti! Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!
6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı! 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolda bulmak zor ama otoparklar doldu taştı! Megakentte çok konuşulacak görüntüYolda bulmak zor ama otoparklar doldu taştı! Megakentte çok konuşulacak görüntü
Esenyurt’ta çocuk gelin skandalı! 15 yaşında... Polis bastıEsenyurt’ta çocuk gelin skandalı! 15 yaşında... Polis bastı
Avrupa'da Eva Kaili depremi! Avrupa'da Eva Kaili depremi!
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar çocuk istismarı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

Yolda görünce 'çok güzelsiniz' dedi, sonrasında aşka küstü!

Yolda görünce 'çok güzelsiniz' dedi, sonrasında aşka küstü!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı

'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

İlginizi Çekebilir

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.