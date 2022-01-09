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Son dakika: Sıcaklıklar düşecek, İstanbul'a kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı

09.01.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul kar yağışı etkisi altına girecek. Son günlerde mevsim normalleri üzerine seyreden hava sıcaklıkları 10 derece kadar düşecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 12 Ocak Çarşamba günü Marmara'ya giriş yapacak olan kar yağışının, İstanbul'da da etkili olacağını söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Sıcaklıklar düşecek, İstanbul'a kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı

Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yerini soğuk havaya bırakıyor. Hafta sonu itibarıyla düşüşe geçen sıcaklıklar, önümüzdeki hafta içi daha da düşerek, yerini kar yağışına bırakacak. Son dakika gelen bilgilere göre Marmara ve İstanbul'da da kar yağışı etkili olacak.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta çarşamba günü, İstanbul'a kar geleceğini belirtti.

Prof. Dr. Orhan Şen açıklamasında şunları söyledi:

Kar geliyor. 12 Ocak Çarşamba günü kar, Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 derece düşecek. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar olabilir. Perşembe günü Anadolu'ya kayar.

Perşembe günü de Marmara'da kar görünüyor yeni verilere göre. İstanbul'da salı gecesi, çarşamba ve perşembe (13 Ocak) karla karışık yağmur ve kar görünüyor. Aynı günlerde iç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kar görülebilir. Sıcaklık 10 derece düşüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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