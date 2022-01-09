Son dakika: Sıcaklıklar düşecek, İstanbul'a kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı

Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yerini soğuk havaya bırakıyor. Hafta sonu itibarıyla düşüşe geçen sıcaklıklar, önümüzdeki hafta içi daha da düşerek, yerini kar yağışına bırakacak. Son dakika gelen bilgilere göre Marmara ve İstanbul'da da kar yağışı etkili olacak.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta çarşamba günü, İstanbul'a kar geleceğini belirtti.

Prof. Dr. Orhan Şen açıklamasında şunları söyledi:

Kar geliyor. 12 Ocak Çarşamba günü kar, Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 derece düşecek. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar olabilir. Perşembe günü Anadolu'ya kayar.

Perşembe günü de Marmara'da kar görünüyor yeni verilere göre. İstanbul'da salı gecesi, çarşamba ve perşembe (13 Ocak) karla karışık yağmur ve kar görünüyor. Aynı günlerde iç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kar görülebilir. Sıcaklık 10 derece düşüyor.





