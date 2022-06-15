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  4. SON DAKİKA | Sıla Şentürk'ü evinde boğazını keserek öldürmüştü! Hüseyin Can Gökçek cinayet öncesi internette bunu aramış

SON DAKİKA | Sıla Şentürk'ü evinde boğazını keserek öldürmüştü! Hüseyin Can Gökçek cinayet öncesi internette bunu aramış

15.06.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, 22 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından vahşice öldürülmüştü. Sıla Şentürk'ü boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek ile ilgili iddianame hazırlandı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen iddianamede Hüseyin Can Gökçek'in Sıla Şentürk'ü öldürmeden önce 'Uçakta bıçak gider mi' şeklinde internetten arama yaptığının belirlendiği kaydedildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Sıla Şentürk'ü evinde boğazını keserek öldürmüştü! Hüseyin Can Gökçek cinayet öncesi internette bunu aramış

Son dakika: 16 Şubat'ta Ankara'dan Giresun'a gelen Hüseyin Can Gökçek, 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü evinde boğazından bıçaklayarak öldürmüştü. Türkiye'nin gündemine oturan Sıla Şentürk cinayetinde iddianame hazırlandı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen iddianamede Hüseyin Can Gökçek'in Sıla Şentürk'ü öldürmeden önce 'Uçakta bıçak gider mi' şeklinde internetten arama yaptığının belirlendiği kaydedildi. İşte son dakika haberinin detayları...

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Gökçek'in ifadeleri ile Giresun Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin otopsi raporlarına yer verildi.

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Sanık için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince verilen "akıl sağlığı tam" raporunun da yer aldığı iddianamede, Gökçek hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.

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SILA ŞENTÜRK'Ü ÖLDÜRMEDEN ÖNCE İNTERNETTE BUNU ARAMIŞ

İddianamede, sanığın eylemi öncesinde "Uçakta bıçak gider mi" şeklinde internetten arama yaptığının belirlendiği kaydedildi.

Sanığın, cinayet öncesi ve sonrası işlemiş olduğu suçu gizlemeye dönük eylemlerine işaret edilen iddianamede, sürekli araç değiştiren sanığın, kamera ve benzeri kayıt cihazlarının görüntü almasından kaçındığı belirtildi.

Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Gökçek'in yargılanmasına 7 Eylül'de başlanacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara'dan Giresun'a gelerek, ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde Sıla Şentürk'ü 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.

17 Şubat'ta tutuklanan Gökçek, Espiye L Tipi Kapalı Cezaevine konulmuş, daha sonra güvenlik gerekçesiyle Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.

Hüseyin Can Gökçek, mağdura yönelik "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamasıyla bir davadan daha yargılanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Giresun
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