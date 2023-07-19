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  4. Son dakika | Sosyal medyaya sızan toplantı videosu sonrası CHP yönetiminden ilk açıklama! "Ülke yangın yerine dönmüşken Zoom konuşmayı doğru bulmayız"

Son dakika | Sosyal medyaya sızan toplantı videosu sonrası CHP yönetiminden ilk açıklama! "Ülke yangın yerine dönmüşken Zoom konuşmayı doğru bulmayız"

19.07.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık ettiği ve CHP'li birçok üst düzey ismin katıldığı toplantının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı. Sosyal medyaya kaydı sızan toplantıya katılan isimlerden bazılarının MYK toplantısında yer almadığı belirtildi. MYK toplantısının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. Öztrak, toplantıyı doğru bulmadıklarını belirtirken 'Kılıçdaroğlu' mesajı da verdi.

Son dakika | Sosyal medyaya sızan toplantı videosu sonrası CHP yönetiminden ilk açıklama! "Ülke yangın yerine dönmüşken Zoom konuşmayı doğru bulmayız"

Son dakika haberi: Sosyal medyaya gece yarısı saatlerinde sızdırılan toplantı videosu CHP'deki tartışmaları alevlendirdi. Engin Altay, Gökhan Günaydın, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Selin Sayek Böke gibi CHP'nin önde gelen isimlerinin toplantısının ardından CHP yönetimi harekete geçti.

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CHP 'OLAĞANÜSTÜ' TOPLANDI

Parti MYK'sı bugün genel merkezde olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın yer almadığı belirtildi.

"HİYERARŞİYİ DİKKATE ALMAYAN, PARTİ GELENEKLERİNE UYMAYAN TOPLANTILAR..."

Toplantının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak kameralar karşısına geçti. Öztrak konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Ülke yangın yerine dönmüşken, millet zam zulüm altında inlerken Zoom konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya evet diyoruz ama partimizin yıpratılmasını doğru bulmuyoruz.

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'KILIÇDAROĞLU' MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Partimizin genel başkanı ve merkez yönetim kurulu, 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Bunu da yapacaktır.

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CHP'NİN TOPLANTIDAN HABERİ VAR MIYDI?

Toplantıdan haberimiz yoktu."

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