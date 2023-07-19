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'Değişim' toplantısı sızdırıldı, CHP'de ortalık karıştı! İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi: Gizli bir tarafı yok!

19.07.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapılan ve CHP'li birçok üst isimin katıldığı Zoom toplantısının görüntüleri sızdırıldı. Toplantıya Engin Altay, Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Özgür Özel gibi isimlerin katıldığı görülürken; söz konusu görüntülerle ilgili İmamoğlu'ndan açıklama geldi. Toplantının gizli bir tarafı olmadığını belirten İmamoğlu "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur" dedi.

'Değişim' toplantısı sızdırıldı, CHP'de ortalık karıştı! İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi: Gizli bir tarafı yok!

Seçimlerin ardından CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde başlayan 'değişim' çağrısının etkileri sürerken; yapılan bir Zoom toplantısının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. CHP içinde değişimi ön gören ve alternatif kurultay planı yapılan toplantıya İmamoğlu'nun yanında Engin Altay, Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Özgür Özel gibi isimlerin katıldığı görüldü.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İmamoğlu, kendisi ile CHP'li bazı kurmayların çevrimiçi yaptıkları toplantı kaydının sızdırılması hakkında açıklama yaptı.

"Partinin mevzuları partililerle konuşulur" diyen İmamoğlu, "Partinin yöneticileriyle, Parti Meclisi üyeleriyle konuşulur, eski-yeni milletvekilleriyle konuşulur, ilçe başkanlarıyla konuşulur, il başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

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"TOPLANTILAR DEVAM EDECEK"

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu ve benzeri belki 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bunlar devam edecektir, gizli bir tarafı yok. Yarın da toplantımız var, hatta bugün de buna benzer bir toplantımız var. Hiçbir gizli tarafı yok."

"Konuşulan konular partinin mevzularıdır" diyen İmamoğlu, "Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin önünüzde konuşmayacağım. O masada da konuşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"VİDEONUN SIZDIRILMASINI ARAŞTIRACAĞIZ"

Videonun sızdırılması sorulan İmamoğlu, "Onu araştıracağız. Ne olmuş, nasıl olmuş, bunu seven kimler var? Parti içinden mi, parti dışından mı bakacağız. Biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileri ile konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz" yanıtını verdi.

GÖKHAN GÜNAYDIN: “RUTİN BİR TOPLANTI AHLAKSIZLIK GİBİ TANITILIYOR”

Öte yandan konu ile ilgili Sözcü TV’ye bağlanan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Günaydın, şu ifadeleri kullandı;

“Parti Meclisi'ni olağanüstü toplantı yapmaya davet etmek için karar alan PM üyelerinin yer aldığı bir toplantıdır" diyerek konuşmalar için “Tüzük bunun için 13 kişinin imzasının yeterli olduğunu söylüyor. Toplantıda bu metni imzalama sürecinden bahsediyoruz. Arkadaşlar çarşamba günü metni genel merkeze teslim etmekten bahsediyor ve bir arkadaşımız 'İletişimini yapmadığımız bir işin içinde olmayalım' diyor. Rutin bir toplantı bir ahlaksızlık gibi tanıtılıyor. Bir tek nezaket dışı söz kullanılmış mı?"

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Ekrem İmamoğlu CHP

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