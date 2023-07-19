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Sosyal medyaya sızan tek görüntüler değilmiş! Genel Merkez'den 'paralel toplantı' çıkışı iddiası! "CHP'de kaset savaşları başladı"

19.07.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'deki değişim tartışmaları son günlerde peş peşe sızdırılan video ve ses kayıtlarıyla yeni bir ivme kazandı. Öyle ki "CHP'de kaset savaşları dönemi başladı" yorumları gelmeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir grup CHP'li ile yaptığı toplantının görüntü kayıtlarının sızdırılmasının ardından başka görüntüler de olabileceği gündeme geldi. Toplantı için CHP Genel Merkezi'nden "paralel toplantı" yorumu geldiği öne sürüldü.

Sosyal medyaya sızan tek görüntüler değilmiş! Genel Merkez'den 'paralel toplantı' çıkışı iddiası! "CHP'de kaset savaşları başladı"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlatıp Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gibi isimlerin destek verdiği değişim rüzgarında gündeme damgasını vuran bir gelişme yaşandı. İmamoğlu'nun başkanlık ettiği bir Zoom toplantısına CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Parti Meclisi üyeleri Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan gibi partinin önde gelen isimleri katıldı. O toplantının kaydı sosyal medyaya sızdırıldı.

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"BAŞKA GÖRÜNTÜLER DE OLABİLİR"

İmza toplama kampanyasının masaya yatırıldığı toplantıdan başka görüntüler de olabileceği yönünde bilgiler aldığını belirten gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada CHP Genel Merkezi'nin söz konusu toplantıya bakış açısına dair kulis bilgilerini de paylaştı. Saymaz şunları söyledi:

"BU PARALEL TOPLANTIDIR"

"Bu tartışmada iki boyut var. CHP Genel Merkezi bunu dün itibarıyla bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren sosyal medya hesapları üzerinden gece saat 1'de servis etti. Onlar diyorlar ki 'Bu paralel toplantıdır.'

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"CHP'DE KASET SAVAŞLARI BAŞLADI"

CHP'de kaset savaşları dönemi başladı. Birinci kaset bu değil aslında. Birinci kaset birkaç gün önce Tanju Özcan'ın yayınladığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İl Gençlik Kolları başkanlarıyla yaptığı toplantıda Özcan hakkında 'Atın bu adamı' dediği sözlerdi. İlk kaseti Tanju Özcan yayınladı aslında.

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Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı toplantısındaki ses kaydını paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı toplantısındaki ses kaydını paylaştı!

Şimdiyse CHP Genel Merkezi ile bağlantılı olduğunu anladığımız bir grup bu kez değişim yanlısı olan İmamoğlu ve arkadaşlarının kasetini piyasaya sürdüler. Bu, CHP'de kaset savaşlarının başladığının kanıtıdır.

CHP Genel Merkezi'ne yakın kimseler diyorlar ki 'Bu makul ve olağan bir toplantı değil, paralel toplantıdır.' Burada mevcut grup başkanı var Özgür Özel var, milletvekilleri var. Dolayısıyla bu, CHP Genel Merkezi'nden ayrı bir toplantı.

"İSTİFALARI İSTENEBİLİR"

Hatta bununla ilgili önümüzdeki saatlerde CHP'den açıklama yapılabilir. Hatta bu videodakilerin istifası da istenebilir."

'Değişim' toplantısı sızdırıldı, CHP'de ortalık karıştı! İmamoğlu'ndan ilk açıklama 'Değişim' toplantısı sızdırıldı, CHP'de ortalık karıştı! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

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'Değişim' toplantısı sızdırıldı, CHP'de ortalık karıştı! İmamoğlu'ndan ilk açıklama'Değişim' toplantısı sızdırıldı, CHP'de ortalık karıştı! İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP İsmail Saymaz

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