Metroda çevik kuvveti çekip TikTok'tan paylaştılar! Sosyal medyada çok tartışıldı

Ekşi sözlük ve Twitter'daki bazı kullanıcılar Pakistanlı kişinin çevik kuvveti çektiğini belirtirken bazı kullanıcılar da bu yoruma tepki gösterdi. Dün akşam paylaşılan videoda bir göçmenin polis memurlarını görüntülediği görülüyor. Video kaydı yapan kişilerle ilgili bir soruşturma açılıp açılmadığı bilinmiyor.

Daha önce de Afgan ve Pakistanlı TikTok kullanıcılarının çektiği görüntüler çok tartışılmış, emniyet güçleri konuyla ilgili çok sayıda gözaltı yapmıştı. Birçok kişi sınırdışı edilmişti.

