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  4. Metroda çevik kuvveti çekip TikTok'tan paylaştılar! Sosyal medyada çok tartışıldı

Metroda çevik kuvveti çekip TikTok'tan paylaştılar! Sosyal medyada çok tartışıldı

11.05.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir metro istasyonunda çevik kuvvet polislerinin videoya çekilmesi tepki çekti. Pakistanlı bir kişinin Arapça yazılarla birlikte polis memurlarını görüntülemesi sosyal medyada tartışıldı. Son haftalarda TikTok üzerinden gelen videolar siyaset sahnesine de taşınmıştı.

Metroda çevik kuvveti çekip TikTok'tan paylaştılar! Sosyal medyada çok tartışıldı

Ekşi sözlük ve Twitter'daki bazı kullanıcılar Pakistanlı kişinin çevik kuvveti çektiğini belirtirken bazı kullanıcılar da bu yoruma tepki gösterdi. Dün akşam paylaşılan videoda bir göçmenin polis memurlarını görüntülediği görülüyor. Video kaydı yapan kişilerle ilgili bir soruşturma açılıp açılmadığı bilinmiyor.

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Daha önce de Afgan ve Pakistanlı TikTok kullanıcılarının çektiği görüntüler çok tartışılmış, emniyet güçleri konuyla ilgili çok sayıda gözaltı yapmıştı. Birçok kişi sınırdışı edilmişti.

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polis tiktok
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