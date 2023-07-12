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  4. SON DAKİKA | Tanju Özcan CHP genel merkezine geldi! Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlatmıştı...

SON DAKİKA | Tanju Özcan CHP genel merkezine geldi! Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlatmıştı...

12.07.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya bir yürüyüş başlatmıştı. Özcan son olarak CHP genel merkezine geldi. Özcan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor. Daha önce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'ya yürüyen Özcan'ın parti binasına alınmaması yönünde talimat verdiği iddia edilmiş, CHP'den bu iddiaya yalanlama gelmişti.

SON DAKİKA | Tanju Özcan CHP genel merkezine geldi! Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlatmıştı...

Son dakika haberi: Tanju Özcan'ın 3 Temmuz'da başlattığı "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"nde sona gelindi. CHP genel merkezine ulaşan Özcan'ın açıklama yapması bekleniyor.

'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 9'uncu gününde dün Ankara'ya ulaşan Özcan, bugün CHP Genel Merkezi'ne yürümeden önce Anıtkabir'i ziyaret etmişti.

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Özcan'ın parti binasına alınmayacağı yönündeki iddiaların sorulduğu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak "Her vatandaş gibi gelir, kendisinin de derdi partimizde dinlenir, çayını kahvesini içer." ifadelerini kullanmıştı. Öztrak'ın sözleri hatırlatılan Özcan, "Partiye alıp almamak onların keyfine kalmış değil. Biz Faik Bey'in veya Sayın Kılıçdaroğlu'nun evine gitmiyoruz. Evine gitsek almayabilir. O onun doğal hakkı. Ama parti hepimizin partisi. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi. Halkın partisi. Dolayısıyla halka ve partililere kapıyı kapatmak düşüncesi bile zaten tüyleri ürpertiyor. Biz bunun duyumlarını önceden aldık, aksiyon aldığımız için asilzade Faik Öztrak böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı." diye konuşmuştu.

CHP'den 'Kılıçdaroğlu talimat verdi' iddiasına yanıt! Özcan'la ilgili... CHP'den 'Kılıçdaroğlu talimat verdi' iddiasına yanıt! Özcan'la ilgili...

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Tanju Özcan CHP

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