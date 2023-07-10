SON DAKİKA | CHP'den 'Kılıçdaroğlu talimat verdi' iddialarına yanıt! Tanju Özcan'la ilgili dikkat çeken sözler 'Her vatandaş gibi gelir, çayını kahvesini içer...'

Son dakika haberi: CHP'den o iddialara yanıt! Basın açıklaması yapan CHP sözcüsü Faik Öztrak "Yaklaşan seçimlere tüm gücümüzle hazırlanıyoruz." dedi. Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Öztrak, Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP binasına alınmaması yönünde Kılıçdaroğlu'nun talimat verdiği iddiasına ilişkin de konuştu. İşte detaylar...

KILIÇDAROĞLU'NUN, ÖZCAN'IN PARTİ BİNASINA ALINMAMASI YÖNÜNDE TALİMAT VERDİĞİ İDDİASI

Basın açıklamasının ardından sorulara yanıt veren Öztrak'a Tanju Özcan ile ilgili de bir soru yöneltildi. Öztrak'a "CHP'de değişim için Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Çarşamba günü genel merkeze varması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise o gün Özcan'ın parti binasına alınmaması yönünde bir talimat verdiği iddia ediliyor. Bu iddialar doğru mu? Bir de 15 il başkanının görevden alınacağı yönünde iddialar var. Bu iddialara ilişkin bir yorumunuz, bir açıklamanız olacak mı?" şeklinde bir soru soruldu.

"BU SORUYU SORANLAR HALA CHP'Yİ TANIMAMIŞLAR"

Öztrak bu soruya, "Böyle bir talimat yok. Bu soruyu soranlar hala CHP'yi tanımamışlar. Her vatandaş gibi gelir, kendisinin de derdi partimizde dinlenir, çayını kahvesini içer. Biz paraları gasbedildiği için AK Parti genel merkezine yürüyen şehit yakınlarını ve gazileri dövdüren bir parti olmadık, hiçbir zaman olmayacağız. AK Parti değiliz biz. 15 il başkanı ile ilgili sorunun cevabıysa hayır doğru değil." şeklinde yanıt verdi.

CHP'Lİ SELÇUK SARIYAR'IN İMAMOĞLU TARAFINDAN GÖREVİNDEN ALINDIĞI İDDİASI

Öztrak, CHP’li Selçuk Sarıyar’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından görevinden alındığı iddialarına ilişkin de, “İl başkanlarımızı devam etmekte olan kongreler sürecinde üyelerimiz tarafından seçilen delegelerimiz belirleyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

