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  4. Son dakika: TTB Başkanı Fincancı hakkında yeni gelişme! 'Kimyasal silah' iddiası gündem olmuştu; tutuklama talep edildi

Son dakika: TTB Başkanı Fincancı hakkında yeni gelişme! 'Kimyasal silah' iddiası gündem olmuştu; tutuklama talep edildi

27.10.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 'Kimyasal silah' sözleriyle gündemde olan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Fincancı son olarak ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Son dakika: TTB Başkanı Fincancı hakkında yeni gelişme! 'Kimyasal silah' iddiası gündem olmuştu; tutuklama talep edildi

Son dakika haberi: 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul Kadıköy'deki evinde dün gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Burada savcıya ifade veren şüpheli Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Fincancı, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına yaptığı açıklama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

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