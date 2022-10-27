Son dakika: TTB Başkanı Fincancı hakkında yeni gelişme! 'Kimyasal silah' iddiası gündem olmuştu; tutuklama talep edildi

Son dakika haberi: 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İstanbul Kadıköy'deki evinde dün gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Burada savcıya ifade veren şüpheli Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli Fincancı, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına yaptığı açıklama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA