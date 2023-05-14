SON DAKİKA: Tüm Türkiye'nin merakla beklediği ilk seçim sonuçları burada... Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? AA ve ANKA verilerine göre ilk sonuçlar geldi

SON DAKİKA: Türkiye, seçim heyecanına kilitlendi! Milyonların beklediği ilk seçim sonuçları geldi! Cumhurbaşkanlığı yarışı merak ediliyordu. İlk sonuçlara göre Kılıçdaroğlu mu yoksa Erdoğan mı önde? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm Türkiye'den gelen ilk seçim sonuçları haberimizde...

SON DAKİKA: GÖZLER SEÇİM SONUÇLARINDA! İLK SONUÇLAR GELDİ...

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri için saat 08.00'de başlayan oy verme süreci tamamlandı. Sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Sandık kurulları oy sayım işlemlerine başladı.

SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KİM ÖNDE? ERDOĞAN MI KILIÇDAROĞLU MU?

Anadolu Ajansı'ndan gelen ilk sonuçlara göre sandıkların yüzde 36.28'i açıldı. Açılan sandıklara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53.02 oy oranıyla önde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 41.04 ; Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.38 Milletvekilliği seçimlerinde ise ittifakların ilk oy oranları da belli oldu. İlk sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 60.18, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 26.78 olarak açıklandı. Partiler arasındaki yarışta ise AK Parti yüzde 42.48 ile önde; CHP ise yüzde 18.16 ile 2. sırada yer aldı..

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.

ANKA VERİLERİNE GÖRE SON DURUM

Anka'dan gelen ilk sonuçlara göre ise cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların yüzde 10.90'ı açıldı.

Açılan sandıklara göre;

Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 50.26

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.39

Sinan Oğan'ın oy oranı yüzde 4.84

Muharrem İnce yüzde 0.51

Sandıkların yüzde 5.72'sinin açıldığı milletvekili seçimlerindeki ilk sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 55.72, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 33.89 olarak açıklandı.

İHA VERİLERİNE GÖRE SEÇİMDE SON DURUM

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.

3 ADAYLI SEÇİM

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle birlikte yarışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan kaldı. Öte yandan bugünkü seçimlerde yaklaşık 5 milyon seçmen ilk kez oy kullandı.

