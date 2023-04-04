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  4. Son dakika | Türkiye NATO kapısını açmıştı! Belge teslim edildi, Finlandiya resmen ittifakta

Son dakika | Türkiye NATO kapısını açmıştı! Belge teslim edildi, Finlandiya resmen ittifakta

04.04.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı üzerine İsveç'le beraber NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya, son olarak Türkiye'nin onay vermesiyle resmen ittifaka katıldı.

Son dakika | Türkiye NATO kapısını açmıştı! Belge teslim edildi, Finlandiya resmen ittifakta

Son dakika haberi: Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti.

31. ÜYE OLDU

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Brüksel'deki NATO karargahında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e resmi belgeyi teslim ederek katılım sürecini tamamladı. Böylelikle Finlandiya ittifaka katılan 31. üye oldu.

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FİNLANDİYA SAVUNMA BAKANI KAİKKONEN: "NATO'YA KATILMAMIZ HER İKİ TARAF İÇİN DE KAZANÇ"

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaikkonen bugünün Finlandiya için büyük bir gün olduğunu belirterek "Finlandiya'nın NATO'ya katılması her iki taraf için de kazanç. Bu bir 'kazan kazan' durumu." dedi.

Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ardından sıradaki hedefin komşuları İsveç'in de ittifaka katılması olduğunu ifade eden Kaikkonen, "On yıllardır savunmamıza yatırım yapıyoruz ve bu konuda iyi imkanlara sahibiz. Aktif bir NATO üyesi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaikkonen, bugünün Finlandiya için büyük bir gün olduğunun altını çizerek "Finlandiya'nın NATO'ya katılması her iki taraf için de kazanç. Bu bir 'kazan kazan' durumu." değerlendirmesinde bulundu.

KREMLİN: KARŞI TEDBİRLER ALACAĞIZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini değerlendirdi.

NATO’nun genişlemesine, Rusya’nın çıkarları ve güvenliği açısından olumsuz baktıklarına işaret eden Peskov, “Bunun mevcut gerginliği daha da artıracağına inanıyoruz. NATO, pek çok yönden Rusya'ya düşmanca tavır sergileyen bir kurum olmaya devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda çeşitli adımlar atacağını vurgulayan Peskov, “Taktiksel ve stratejik açıdan kendi güvenliğimizi sağlamaya yönelik karşı tedbirler alacağız. Bu tedbirler, gerek gördüğümüz şekilde alınacak.” diye konuştu.

Peskov, NATO altyapısının ve silahlarının Finlandiya’ya konuşlandırılmasıyla ilgili süreci yakından takip edeceklerinin altını çizdi.

Ukrayna’nın olası NATO üyeliği ile Finlandiya arasında önemli farkların bulunduğuna işaret eden Peskov, iki ülke arasındaki durumun kıyaslanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

(AA)

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NATO Finlandiya

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