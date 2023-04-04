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Rusya’dan şoke eden bir hamle daha! Dünya diken üstünde! Finlandiya için NATO’da kritik gün…

04.04.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya’nın yakın zamanda NATO’ya üye olmaya hazırlanması ile birlikte Rusya’dan yeni bir hamle daha geldi. Rusya nükleer füzelerle donatılabilen İskender füze sistemlerini teslim ettiği Belarus’ta askerlere eğitim vermeye de başladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptığı açıklamada “Finlandiya, NATO'ya en yakın zamanda dahil olacak. Elbette tüm bunlar, çatışmaların genişlemesi ile ilgili riskleri arttırıyor” ifadelerini kullandı.

Finlandiya’nın NATO’ya katılması ile birlikte Rusya’dan gerginliği artıracak bir hamle daha geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belarus askerlerine nükleer füzelerle donatılan sistemlerin kullanımıyla ilgili eğitim vermeye başladıklarını bildirdi.

Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Batı'nın eylemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmalara devam ettiğini belirten Şoygu, "Artyomovsk, Avdiyivka kentlerinin bölgelerinde ve Limansk ile Kupyansk yönlerinde çatışmalar sistematik şekilde gelişiyor. Ukrayna'nın askeri tesislerine yönelik yüksek hassasiyetli silahla saldırılar gerçekleştiriyoruz. Saldırılar sonucu bazı silah üretimi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine mühimmat ile yakıt tedariki engellendi." ifadesini kullandı.

ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmayı sürdürdüğüne işaret eden Şoygu, bu yıl Ukrayna'ya 200'ü aşkın tank ve 400'den fazla zırhlı aracın teslim edilmesinin planlandığına dikkati çekti.

Şoygu, NATO'nun Rusya'ya karşı sergilediği pozisyonunu güçlendirdiğinin altını çizerek, "NATO, Birleşik Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme yönünde adımlar atıyor, Rusya ve Belarus sınırlarının yakınlarında askeri eğitim ve keşif faaliyetlerini yoğunlaştırıyor. Finlandiya, NATO'ya en yakın zamanda dahil olacak. Elbette tüm bunlar, çatışmaların genişlemesi ile ilgili riskleri arttırıyor." diye konuştu.

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Söz konusu koşullarda gerekli önlemler aldıklarını belirten Şoygu, şunları kaydetti:

"Belarus savaş uçaklarının bir kısmı, nükleer silahla donatılan araçların kullanılmasıyla düşmanın tesislerine saldırı düzenleme özelliğine sahip oldu. Ayrıca Belarus Silahlı Kuvvetlerine 'İskender-M' yüksek hassasiyetli füze sistemleri teslim edildi. Bu sistem nükleer içerikli füzeler de kullanabilir. Belarus birliklerine 3 Nisan'da bir Rus poligonunda bu sistemin kullanımına dair eğitim verilmeye başladı."

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PESKOV: MEVCUT GERGİNLİĞİ DAHA DA ARTIRACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini bildirmişti. Putin, Belarus'a daha önce teslim ettikleri "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin söz konusu silahla donatılacağını belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya’nın başkenti Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini değerlendirdi.

NATO’nun genişlemesine, Rusya’nın çıkarları ve güvenliği açısından olumsuz baktıklarına işaret eden Peskov, “Bunun mevcut gerginliği daha da artıracağına inanıyoruz. NATO, pek çok yönden Rusya'ya düşmanca tavır sergileyen bir kurum olmaya devam ediyor.” ifadesini kullandı.

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Rusya’nın Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda çeşitli adımlar atacağını vurgulayan Peskov, “Taktiksel ve stratejik açıdan kendi güvenliğimizi sağlamaya yönelik karşı tedbirler alacağız. Bu tedbirler, gerek gördüğümüz şekilde alınacak.” diye konuştu.

Peskov, NATO altyapısının ve silahlarının Finlandiya’ya konuşlandırılması ile ilgili süreci yakından takip edeceklerinin altını çizdi.

Ukrayna’nın olası NATO üyeliği ile Finlandiya arasında önemli farkların bulunduğuna işaret eden Peskov, iki ülke arasındaki durumun kıyaslanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

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FİNLANDİYA BUGÜN NATO'YA KATILACAK

Finlandiya'nın üyeliği dolayısıyla NATO karargahında bugün Brüksel saatiyle 15.30'da tören düzenlenecek. Törende, Finlandiya bayrağı, NATO karargahının girişinde bulunan müttefik ülke bayrakları arasında yerini alacak. Böylece Finlandiya, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapılacağı gün ittifaka 31'inci üye olarak katılmış olacak ve NATO'nun tüm askeri, sivil yapılarında yerini alacak.

AA

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