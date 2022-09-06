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Son dakika: Türkiye'yi hedef almışlardı! Dışişleri'nden Çekya'ya 'Yunanistan' yanıtı: Tam bir garabettir

06.09.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komşu Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye yönelik tacizlerinin ve sert söylemlerinin dozunun son dönemde artması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a sert bir mesaj vermiş, tarihini unutmama çağrısında bulunarak "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanmıştı. Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı yürüten Çekya'dan Erdoğan'ın bu sözlerine yönelik tepkiye Dışişleri'nden "Bizim açımızdan bir anlam ve değeri yoktur" yanıtı geldi.

Son dakika: Türkiye'yi hedef almışlardı! Dışişleri'nden Çekya'ya 'Yunanistan' yanıtı: Tam bir garabettir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, AB Dönem Başkanı Çekya ve diğer AB ülkelerinden gelen, Türkiye'yi hedef alan açıklamalara yazılı açıklamayla yanıt verdi. Bu açıklamaları yapanların Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik taciz ve tehditlerine kayıtsız kalmalarının "tam bir garabet" olduğu ifade edilirken "Yunanistan’ı şımartan bu tutum çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan’ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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"AB'NİN HEM KENTİ MÜKTESEBATINA HEM DE ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının ülkemize dair yaptıkları açıklamaların bizim açımızdan bir anlam ve değeri yoktur. AB’nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan’a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB’nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan’ı şımartan bu tutum çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan’ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır. Bu açıklamaları yapanların Yunanistan’ın ülkemize yönelik ihlal, taciz ve tehditlerini, tahrikkar eylem ve söylemlerini görmezden gelmeleri, uluslararası hukuka aykırı eylem ve uygulamalarına kayıtsız kalmaları tam bir garabettir.

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"YUNAN/RUM VETOSUNUN SUİSTİMALİNDEN KURTARILMALIDIR"

"Çekya Dönem Başkanlığı ya da AB diyaloğu teşvik etmek istiyorlarsa, Türkiye-AB ilişkileri esasen AB dayanışmasını ve ortak çıkarları baltalayan dar görüşlü Yunan/Rum vetosunun suistimalinden kurtarılmalıdır.

Türkiye, Ege ve Akdeniz’de meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."

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Dışişleri Bakanlığı Çekya Yunanistan

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