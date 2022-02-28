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  4. Son dakika: Ukrayna’dan korkunç görüntüler! Rus füzeleri şehir merkezini böyle vurdu…

Son dakika: Ukrayna’dan korkunç görüntüler! Rus füzeleri şehir merkezini böyle vurdu…

28.02.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın görüntüleri korkunç boyutlara ulaştı. Rus askerlerinin saldırısı sürerken Kharkov kentine yapılan saldırı anları sosyal medyada yayınlandı. Halkın şehirdeki bazı marketleri yağmaladığı, yemek dağıtımı sırasında ise birbirine girdiği anlar dikkat çekti. İşte Ukrayna’da yaşanan kaos ile ilgili son dakika gelen haberin detayları…

Son dakika haberleri… Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin beşinci gününde savaş hala devam ediyor. Tüm dünya bugün gerçekleşen kritik zirvenin sonucunu beklerken görüşmelerden olumlu bir sonuç gelmesini ve savaşın sonlanmasını umut ediyor. Ancak Ukrayna’dan gelen bazı görüntüler durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi.

Bir süre önce Rus askerleri Kharkov şehrinden geri püskürtülmüştü. Ancak son gelen görüntülerde bölgenin şehir merkezinin yeniden hedef alındığı ortaya çıktı. Harkov'dan geri püskürtülen Rus askerleri, grad füzeleri ile Kharkov şehir merkezini hedef aldı.

HALK YAĞMALAMAYA BAŞLADI

Saldırılar tüm hızıyla sürerken halkın durumunun da gitgide kötüye gittiği bildirildi. Kharkov bölgesinden gelen görüntülerde boş marketlerin halk tarafından yağmalandığı anlar kameralara yansıdı.

Yine Kharkov bölgesinden gelen bir başka görüntüde ise yiyecek dağıtımı esnasında birbirine giren bir grup insanın görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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