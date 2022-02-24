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  4. SON DAKİKA | Ukrayna'dan Türkiye'ye çağrı: Boğazları kapatın

SON DAKİKA | Ukrayna'dan Türkiye'ye çağrı: Boğazları kapatın

24.02.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal sonrası Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, "Türkiye’yi bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz" diyerek yardım istedi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ise "Boğazların kapatılması için çağrıda bulunuyorum" dedi.

SON DAKİKA | Ukrayna'dan Türkiye'ye çağrı: Boğazları kapatın

Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna'ya yönelik saldırı başlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından birçok kentten patlama sesleri geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, "Türkiye’yi bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz" diyerek yardım istedi.

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Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz."

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"BOĞAZLARIN KAPATILMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Öte yandan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaptığı basın açıklamasında "Saldırı, Rusya'dan, Kırım'dan, Belarus'tan ve Donbas'tan yapılıyor" dedi. Bodnar, "Boğazların kapatılması için çağrıda bulunuyorum" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Ukrayna
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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Geçmişteki gibi dış politika yonetilirse, sonuçları bizim için ağır olur.
karışmayalım dimi la..güçlü olan kazansın dimi laa
mesela ne kadar geçmiş
hadi bakalım ne yapalım onu söyle şöyleki burda bir belge olsun ..
bizim savaşımız değil bizene kardeşim
rusya ile ittifak kurulmali bence avrupa ulkeleri ve amerika zaten her turlu dusman bize
Rusya Dost mu sanıyorsun.
@eryildiz809 güzel soru bence.. Rusya en tehlikeli düşmandır türkler için. buradaki cahiller bunu anlayamıyorlar.

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