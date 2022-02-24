SON DAKİKA | Ukrayna'dan Türkiye'ye çağrı: Boğazları kapatın

Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna'ya yönelik saldırı başlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından birçok kentten patlama sesleri geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, "Türkiye’yi bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz" diyerek yardım istedi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz."

"BOĞAZLARIN KAPATILMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Öte yandan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaptığı basın açıklamasında "Saldırı, Rusya'dan, Kırım'dan, Belarus'tan ve Donbas'tan yapılıyor" dedi. Bodnar, "Boğazların kapatılması için çağrıda bulunuyorum" dedi.



