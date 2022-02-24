HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | Putin emri verdi! Donbass'a askeri operasyon başlatıldı

SON DAKİKA | Putin emri verdi! Donbass'a askeri operasyon başlatıldı

24.02.2022 06:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya-Ukrayna geriliminde yeni bir gelişme yaşandı. Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

SON DAKİKA | Putin emri verdi! Donbass'a askeri operasyon başlatıldı

Son dakika: Ukrayna ve Rusya krizini tüm dünya yakından takip ederken sıcak bölgeye ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

KRİTİK BÖLGEDE RUS ASKERİ HAREKETLİLİĞİ

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Kuybışevo yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede Rus askeri hareketliliği tespit edilmişti. 200'den fazla çeşitli askeri teçhizattan oluşan konvoyun, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine doğru ilerlediği dikkati çekmişti.

3

4

AYRILIKÇI BÖLGELER RUSYA'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti yönetimlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazarak yardım istediklerini söylemişti.

Mektupta, "Donbas'ta sivil kayıplar yaşandığına" işaret edildiğini kaydeden Peskov, "Yönetimler, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ve oluşumlarının saldırganlığını püskürtmek için Rusya başkanından yardım istediler." ifadesini kullanmıştı.

Putin, 21 Şubat'ta sözde yönetimleri tanıdığını açıklamış, bölgede "barışın sağlanması" gerekçesiyle askeri konuda yardım edilmesi talimatı vermişti. Rusya Parlamentosu, dün yurt dışına asker gönderme kararını onaylamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biden Ukrayna'ya asker gönderecek mi?Biden Ukrayna'ya asker gönderecek mi?
Maske zorunluluğunun kalkacağı tarihi açıkladı!Maske zorunluluğunun kalkacağı tarihi açıkladı!
'Suriyeliler işyerlerini basıyor' iddiası!'Suriyeliler işyerlerini basıyor' iddiası!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hocası belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hocası belli oldu!

Survivor'da sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Son Dakika: Sıcak bölgede hareketlilik! O istikamette Rus askeri konvoyu görüldü... Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi

Son Dakika: Sıcak bölgede hareketlilik! O istikamette Rus askeri konvoyu görüldü... Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi

ABD'den bir yaptırım kararı daha! Biden açıkladı

ABD'den bir yaptırım kararı daha! Biden açıkladı

Tüm kısıtlamaları kaldırdılar! Amaç herkesin koronavirüse yakalanması

Tüm kısıtlamaları kaldırdılar! Amaç herkesin koronavirüse yakalanması

Yaptığı reklam olay oldu! Twitter'da sert polemik: Gazetecilik siciliniz...

Yaptığı reklam olay oldu! Twitter'da sert polemik: Gazetecilik siciliniz...

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya tepki gösterdi! Leopar pantolonu yüzünden...

Sosyal medya tepki gösterdi! Leopar pantolonu yüzünden...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

OnlyFans modeli ilişkileri eleştirdi! “Modern flört...”

OnlyFans modeli ilişkileri eleştirdi! “Modern flört...”

Güzellik kraliçesiydi! Estetik ameliyatla tamamen değişti

Güzellik kraliçesiydi! Estetik ameliyatla tamamen değişti

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.