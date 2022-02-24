Son dakika… Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den ilk açıklama: Saldırmayacağız, savunacağız!

Rusya - Ukrayna geriliminde beklenen son dakika haberi geldi Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna lideri Zelenskiy saldırının başlamasının ardından yaptığı açıklamada ‘Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız’ ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY DUYURDU! ÜLKE ÇAPINDA SIKIYÖNETİM

Açıklamasının devamında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiğini ifade etti.

BM GENEL SEKTERİ GUTTERRES: BU SAVAŞIN BİR ANLAMI YOK

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rusya'nın operasyon kararının genel bir savaşa yol açması durumunda tahminlerde bulunmanın zor olduğunu belirten Guterres, ancak çok sayıda insanın öleceğini, yerinden edileceğini ve geleceğe dair umutlarını kaybedeceğini söyledi.

Guterres, "Açık olan şey bunun sonuçları olacaktır. Ve benim için açık olan şu ki, bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor. Eğer durdurulmazsa Avrupa'da büyük acılara sebep olabilir." dedi.

Savaşın durdurulması için kendi açısından çağrıda bulunabileceğini aktaran Guterres, ancak Güvenlik Konseyi'nin tüzük tarafından bu durumu ele almak için yetkilendirildiğini hatırlattı.



