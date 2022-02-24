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Ukrayna halkı savaştan nasıl etkilendi? Bir de onlardan dinleyin: 'Ruslara öfkeliyiz! Putin yalan söylüyor, Türkiye'nin desteği...'

24.02.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, dünyanın yaptırım kararlarına ragmen bu sabaha karşı Ukrayna’yı işgal etti. Rus ordusu, havadan saldırmaya başladı. Özellikle Donetsk ve Luhansk bölgesindeki gerilim adım adım arttı ve durum savaşa döndü. Mynet özel haber ekibi, hayatını Ukrayna’da sürdüren Alina ile hem savaşı hem Ukrayna – Rusya ilişkilerini hem de Putin’in öfkesini konuştu.

Rusya'nın Ukrayna halkına karşı ciddi bir öfkesinin olduğunu belirten Alina, Donetsk ve Luhansk bölgesinde yaşayanların da Ukrayna'dan kopmak istemediklerini fakat Rusya'nın büyük bir zorlaması olduğunu ifade etti. Ukrayna halkı savaştan nasıl etkilendi?

RÖPORTAJ: BÜŞRANUR OTURAK

VİDEO: KADİR GÜNDÜZ

Ukrayna'da yaşayan biri olarak Putin'in açıklamaları ve Donetsk ile Luhansk'ın tanınması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Rusya'dan ülkemize karşı ciddi bir öfke var. Putin'in konuşmasını izledim ve görüyorum ki tarihimize dair çok fazla yalan söylüyor ve bu kadar yalanı nasıl söylüyor gerçekten anlamıyorum.

Cumhubaşkanınız Zelenksi, 'Kimseye hiçbir şey vermeyeceğiz' demişti. Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki insanlarla yıllar boyu beraber yaşadınız. İnsanlar bu işgali nasıl değerlendiriyor?

Bu elbette mümkün değil. Burası bizim ülkemiz, bizim topraklarımız ve başka bir ülkenin bizim topraklarımızı alması mümkün değil.

Ben Ukrayna’nın merkezindeki Vinnytsia’da yaşıyorum ama savaş başladıktan sonra buraya taşınan birçok insan görüyorum. Savaş yüzünden bazı insanlar taşınıyor. Bence Donetsk ve Luhansk'taki bazı insanlar hala Ukrayna’da yaşamak istiyorlar ancak bu bölgeler arasındaki sınırlar kapalı ve insanlar savaştan yoruldular, korku içindeler.

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Orada kalmaya devam ediyorlar ve ellerinden bir şey gelmiyor.

Donetsk ve Luhansk bölgesindeki insanlarla sizin ilişkisiniz nasıl? İnsanların bu bölgelerle ilgili düşünceleri neler?

Bence biz hala tek bir ülkeyiz ve önceki yıllarda olduğu gibi tek büyük bir ülke olmak için bir şeyler yapmak zorundayız. O nedenle oranın bir başkasının değil bizim ülkemiz olduğunu düşünüyorum.

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Alina... Putin'in Ukrayna hakkında söylediği sözler, SSCB'den sonra Ukrayna'nın Rusya üzerinde planı olduğu iddiaları... Halkın buna tepkisi nedir? Ukrayna halkı ile Rus halkı arasında bir gerginlik söz konusu mu sence?

Elbette öfkeliyiz. Evimizdeyiz ve tek istediğimiz huzur! Normal yaşantımıza dönmek istiyoruz. 21. Yüzyılda savaşla uğraşıyor olmaya anlam veremiyoruz. Görüyoruz ki son günlerde cumhurbaşkanımız bizi her zaman bilgilendiriyor. Herkes her şeyin yoluna girmesini umuyor.

Türkiye bu noktada Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Ülkenizde Türkiye'nin bu desteğine nasıl bakılıyor? Sence vatandaşlar bu destek hakkında ne düşünüyorlar?

Elbette Türkiye’nin de diğer ülkelerin de desteğine ihtiyacımız var. Bu savaşta yalnız olmadığımızı görmek adına bizim için çok önemli. Her türlü destek için minnettarız.

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Yani daha fazlasına ihtiyaç var, öyle mi?

Elbette. Çünkü biliyoruz ki Rusya, oldukça büyük ve güçlü bir saldırı içinde ve herkesin desteğine ihtiyaç var.
Peki, Alina şu an Ukrayna'da bir savaş durumu var mı?

Ben savaşın sürmekte olduğu bölgeye uzakta yaşadığımdan burada öyle bir savaş hali hissetmiyoruz. Normal zamanda yaptıklarımızı yapıp, çalışıyoruz. Bugün ofisime gideceğim mesela. Her şey her zaman olduğu gibi aslında ama herkes gergin hissediyor. Çünkü ne zaman haberleri görsek yurt dışından arkadaşlarımız arıyorlar ve nasılsın diye soruyorlar.

Alina, halkın genel durumunu nasıl görüyorsun peki?

Bence herkes üzgün hissediyor çünkü tüm riskleri görüyoruz. Tüm bu savaş... Herkes sadece üzgün ve herkes normal hayata dönmek istiyor. 8 yıldır savaş var. Bence bu savaş da artık bizim için normal bir şey oldu.

Kötü ama normal bir şey... Ben Donetsk ve Lohansk bölgelerinde yaşayanlar için de normal olduğunu düşünüyorum çünkü internette, videolarda gördüğüme göre onlar da aynı şekilde işlerine gidiyorlar. Ama bence çok sorun var orada. Hele şimdi daha da çok artacak.

Bazı zengin iş adamları Rus işgalinden önce ülkeyi terk etti. Bu noktada onlara bakış açısı nasıl?

Elbette insanlar bu zamanda gitmelerinin kötü olduğunu düşünüyor. Instagram’da, Facebook’ta kalabalık grupların Ukrayna’da kalmaya çağırdığı, ‘Hiçbir yere gitmiyoruz!’ dediği görüntüler var. Gidiyorlar işte ... Bilmiyorum. Bence burada kalmak zorundayız. Ülkemizin bu kadar büyük bir sorunu varken Ukrayna’da olmalıyız. Şu an bir arada kalmalıyız.

Ülkenin geleceğini nasıl görüyorsun, Alina?

Bu çatışmanın biteceğini umuyorum. Bence cumhurbaşkanımız ve devletin bunu bitirmek için mümkün olan her şeyi yapacaktır. Her şey normal kalacak. Umuyorum ki bu savaş bitecek. Biz sadece kendi kararlarımızı almak istiyoruz ve hiçbir ülkenin bize ne yapmamız gerektiğini söyleme hakkı olmadığını düşünüyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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