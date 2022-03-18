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SON DAKİKA | Ukrayna-Rusya savaşında son durum: Çatışmalar birçok kentte sürüyor! Rusya, Suriye'den 'asker' topluyor

18.03.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar birçok kentte devam ediyor. Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişi sürerken dün gece de birçok kez şehir merkezinden bomba sesleri yükseldi. Gelen bilgilere göre Kiev ve Harkov kentlerini hedef alan saldırılar sonrası 2 kentte de yangın çıktı iki kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Rusya'nın, Suriye'den bine yakın "gönüllü asker" toplandığı öğrenildi. İşte çatışma bölgesindeki son gelişmeler...

SON DAKİKA | Ukrayna-Rusya savaşında son durum: Çatışmalar birçok kentte sürüyor! Rusya, Suriye'den 'asker' topluyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 23'üncü güne girildi. Diplomatik çözüm girişimlerinden bugüne kadar sonuç çıkmazken, çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Rus birlikleri başkent Kiev'e ilerlerken, çatışmalar ve bombardımanlar gece boyu sürdü. Sıcak bölgeden gelen bilgilere göre Rusya'nın, Kiev ve Harkov'daki yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarda yangınlar çıktı ve iki kişi hayatını kaybetti. Ukrayna tarafından yapılan bir açıklamada ise, Rusya'nın, Suriye'den yüzlerce asker topladığı belirtildi.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

03.33

UKRAYNA: RUSYA, SURİYE'DEN BİNE YAKIN ASKER TOPLADI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, savaş sırasında oldukça büyük kayıp yaşayan Rus ordusunun, yabancı paralı askerleri aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, personel kaybını yabancılar pahasına telafi etmek için önlemler almaya devam ediyor. Mevcut bilgilere göre, Rus işgalciler, Beşşar Esed ve Hizbullah'ın sözde ordusundan bine yakın gönüllüyü çoktan topladı."

Açıklamada, "Aynı zamanda, mevcut bilgilere göre, bu militanlar Ukrayna topraklarındaki çatışmalara katılmayı değil, Avrupa ülkelerine ulaşmak için iş gezilerini fırsat olarak kullanmayı amaçlıyorlar." ifadesi kullanıldı. (AA)

03.15

ZELENSKİY'DEN PARALI ASKERLERE UYARI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaşı başlatan Rusya'nın ordusuna katılmak isteyen paralı askerleri uyararak, "Herkesi, Ukrayna topraklarında işgalcilere katılmaya çalışacak herkesi uyarıyorum. Bu hayatının en kötü kararı olacak. Uzun ömür, size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir." dedi.

03.00

UKRAYNA ASKERİ, ÇATIŞMA ANINI GÖRÜNTÜLERKEN VURULDU

Ukrayna'nın Rusya'ya direnişi sürerken, cepheden çeşitli görüntüler de gelmeye devam ediyor. Bu videolardan birinde, Rus askerleri tarafından hedef alınan bir Ukrayna askeri kamerasıyla çatışma anını görüntülerken Rus mermilerinin hedefi oldu.

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00.10

RUSYA'NIN SALDIRILARI SONRASI YANGIN ÇIKTI: 2 ÖLÜ

Rusya, Ukrayna'daki yerleşim birimlerine roket ve füze saldırılarını sürdürüyor. Başkent Kiev ve Harkov'u hedef alan saldırılar sonrası 2 kentte çıkan yangınlarda iki kişi hayatını kaybetti.

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Rusya Ukrayna son dakika haberi
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