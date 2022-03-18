SON DAKİKA | Ukrayna-Rusya savaşında son durum: Çatışmalar birçok kentte sürüyor! Rusya, Suriye'den 'asker' topluyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 23'üncü güne girildi. Diplomatik çözüm girişimlerinden bugüne kadar sonuç çıkmazken, çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Rus birlikleri başkent Kiev'e ilerlerken, çatışmalar ve bombardımanlar gece boyu sürdü. Sıcak bölgeden gelen bilgilere göre Rusya'nın, Kiev ve Harkov'daki yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarda yangınlar çıktı ve iki kişi hayatını kaybetti. Ukrayna tarafından yapılan bir açıklamada ise, Rusya'nın, Suriye'den yüzlerce asker topladığı belirtildi.
İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
03.33
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, savaş sırasında oldukça büyük kayıp yaşayan Rus ordusunun, yabancı paralı askerleri aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, personel kaybını yabancılar pahasına telafi etmek için önlemler almaya devam ediyor. Mevcut bilgilere göre, Rus işgalciler, Beşşar Esed ve Hizbullah'ın sözde ordusundan bine yakın gönüllüyü çoktan topladı."
Açıklamada, "Aynı zamanda, mevcut bilgilere göre, bu militanlar Ukrayna topraklarındaki çatışmalara katılmayı değil, Avrupa ülkelerine ulaşmak için iş gezilerini fırsat olarak kullanmayı amaçlıyorlar." ifadesi kullanıldı. (AA)
03.15
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaşı başlatan Rusya'nın ordusuna katılmak isteyen paralı askerleri uyararak, "Herkesi, Ukrayna topraklarında işgalcilere katılmaya çalışacak herkesi uyarıyorum. Bu hayatının en kötü kararı olacak. Uzun ömür, size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir." dedi.
03.00
Ukrayna'nın Rusya'ya direnişi sürerken, cepheden çeşitli görüntüler de gelmeye devam ediyor. Bu videolardan birinde, Rus askerleri tarafından hedef alınan bir Ukrayna askeri kamerasıyla çatışma anını görüntülerken Rus mermilerinin hedefi oldu.
00.10
Rusya, Ukrayna'daki yerleşim birimlerine roket ve füze saldırılarını sürdürüyor. Başkent Kiev ve Harkov'u hedef alan saldırılar sonrası 2 kentte çıkan yangınlarda iki kişi hayatını kaybetti.
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