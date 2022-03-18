SON DAKİKA | Ukrayna-Rusya savaşında son durum: Çatışmalar birçok kentte sürüyor! Rusya, Suriye'den 'asker' topluyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 23'üncü güne girildi. Diplomatik çözüm girişimlerinden bugüne kadar sonuç çıkmazken, çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Rus birlikleri başkent Kiev'e ilerlerken, çatışmalar ve bombardımanlar gece boyu sürdü. Sıcak bölgeden gelen bilgilere göre Rusya'nın, Kiev ve Harkov'daki yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarda yangınlar çıktı ve iki kişi hayatını kaybetti. Ukrayna tarafından yapılan bir açıklamada ise, Rusya'nın, Suriye'den yüzlerce asker topladığı belirtildi.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

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UKRAYNA: RUSYA, SURİYE'DEN BİNE YAKIN ASKER TOPLADI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, savaş sırasında oldukça büyük kayıp yaşayan Rus ordusunun, yabancı paralı askerleri aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, personel kaybını yabancılar pahasına telafi etmek için önlemler almaya devam ediyor. Mevcut bilgilere göre, Rus işgalciler, Beşşar Esed ve Hizbullah'ın sözde ordusundan bine yakın gönüllüyü çoktan topladı."

Açıklamada, "Aynı zamanda, mevcut bilgilere göre, bu militanlar Ukrayna topraklarındaki çatışmalara katılmayı değil, Avrupa ülkelerine ulaşmak için iş gezilerini fırsat olarak kullanmayı amaçlıyorlar." ifadesi kullanıldı. (AA)