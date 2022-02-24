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SON DAKİKA | Ukrayna Türkiye'den yardım istedi

24.02.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal sonrası Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, "Türkiye’yi bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz" diyerek yardım istedi.

SON DAKİKA | Ukrayna Türkiye'den yardım istedi

Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna'ya yönelik saldırı başlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından birçok kentten patlama sesleri geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, "Türkiye’yi bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz" diyerek yardım istedi.

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Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Ukrayna
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