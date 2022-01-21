SON DAKİKA | Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabulucu olabiliriz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlikle ilgili sorulan soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bölgede sınır ihlalinden tutunuz, herhangi bir işgale yönelik gelişmenin olması veya bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur" dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iki ülke arasında arabulucu olabileceğini ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

UKRAYNA-RUSYA GERGİNLİĞİ

"Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutunuz, herhangi bir işgale yönelik gelişmenin olması veya bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. Bu bölgeyi ciddi manada rahatsız edeceği gibi 40 milyona yakın nüfusu olan Ukrayna ile Rusya'nın zaten durumu ortada, bu kadar büyük nüfusa hakimler. Burada huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel devam ediyor. Tarihte olmayan sulh için de ilişkiler var. Ukrayna ile de öyle. Olumlu gelişmelerin olumsuzluğa dönüşmesini istemiyoruz. Barışın hakim olmasına arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşen görev neyse bunu yapmaya hazır olduğumuzu daha önce de ifade etmiştim. Şimdi önümde bir Ukrayna ziyareti var bu arada belki sayın Putin'le telefonla ya da bir Moskova ziyareti olabilir. Biz bölgede barışın hakim olmasını istiyoruz.

OMICRON VAKALARI

Şu anda Omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere vesile oldu. Vakalarda artış oluyor ama olumlu istikamette geçiş de hızlı oluyor. Hastanelerimizde bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Durum hastanelerde pozitif. Şu anda gelişmeler de olumlu."



