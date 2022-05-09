Son dakika: Ümit Özdağ 'Bazı operasyonlar yaptığım doğrudur' diyerek açıkladı! 'Gidin MİT'e sorun eğer istihbaratçıysam...'

Son dakika: Ümit Özdağ, Soros'un desteklediği vakıfların göçmenlerin Türkiye'de kalması gerektiğini savunduğunu kendilerinin ise onları vatanlarına göndermek istediklerini belirtirken 'Yurt içi ve yurt dışında kanunlar çerçevesinde operasyonlar yönettiğim doğrudur' dedi.

İşte Ümit Özdağ'ın açıklamaları...

'HEZEYANLARI BU KIZGINLIĞIN SONUCU'

'Süleyman Soylu, benimle girdiği tartışmayı kaybetmiştir. Bir silah ruhsatı meselesinden benimle tartışmaya girmiş ve kendisine bağlı emniyet müdürünün yalanlamasıyla bu tartışmayı da kaybetmiştir. Soylu'nun TV yayınındaki hezeyanları bu mağlubiyetlerinin kızgınlığının sonucudur.

Benimle ilgili olarak 'Soros çocuğu' ifadesi kullanılmıştır. Soros ve desteklediği vakıflar sığınmacıların Türkiye'de kalmasını istiyor. Zafer Partisi ise sığınmacıların vatanlarına dönmesini savunmaktadır. Soylu, Soros ile aynı çizgiyi temsil etmektedir.

'BAZI OPERASYONLAR YAPTIĞIM DOĞRUDUR'

Kendisi bana 'Operasyon çocuğu' demiş. Türkiye Cumhuriyeti kurumları için yurt içinde yurt dışında Türkiye'nin milli güvenliği konusunda kanunlar çerçevesinde bazı operasyonlar yaptığım, bazı operasyonlar yönettiğim doğrudur. Türk milletine hizmet etmek benim için en büyük onurdur. Türk milletinin menfaatleri için çalıştım.

Süleyman Soylu, bana istihbarat elemanı diye saldırdı. İstihbaratçılık önemli ve saygın bir meslektir. Ben istihbaratçı değilim. İstihbarat konusunda çalışan bir akademisyenim. 15 Temmuz sonrası İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluşlarda benim istihbarat alanındaki kitabım derslerde okutulmuştur.

'İSTİHBARAT KAYITLARINDA BENİM ADIMI BULAMAZSINIZ'

İstihbarat kayıtlarında benim ismimi bulamazsınız. MİT'e de sorabilir. 'Ümit Özdağ acaba sizin istihbaratçınız mı?' diye. Cevabı ben de merakla bekliyorum. Ben eğer istihbaratçıysam Süleyman Soylu bunu söylediği için hapse girer. Yalan söylüyor.

'AHMET DAVUTOĞLU'NA SESLENİYORUM'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na sesleniyorum: 'Sayın Davutoğlu! Korkmayın, Haziran - Kasım arasında ne oldu Türk milletine anlatın. Korkutulduğunuzu biliyorum.'



