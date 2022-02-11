Son dakika: Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı

Son dakika... 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2022 YKS'de uygulanacak sınav sürelerini de açıkladı.

BARAJ PUANI KALDIRILDI

YÖK'ten yapılan açıklamada, alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanının eklenerek yerleştirme puanının hesaplanacağı ifade edildi.

Öte yandan adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecekler.

SINAV SÜRELERİ NASIL OLACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022'deki YKS'de sınav sürelerini paylaştı:

İşte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda yeni süreler:



Temel Yeterlilik Testi (TYT): 18 Haziran, (165 Dakika)

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 19 Haziran, (180 Dakika)

Yabancı Dil Testi (YDT): 19 Haziran, (120 Dakika)



