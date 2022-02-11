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  4. SON DAKİKA | 2022 YKS başvuruları başladı! ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den açıklama

SON DAKİKA | 2022 YKS başvuruları başladı! ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den açıklama

11.02.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada 2022 YKS başvurularının başladığını açıkladı.

SON DAKİKA | 2022 YKS başvuruları başladı! ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den açıklama

Son dakika: 2022 YKS başvuruları başladı. Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Aygün şunlar ifade etti:

"Değerli adaylarımız,

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz."

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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