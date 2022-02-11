SON DAKİKA | 2022 YKS başvuruları başladı! ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den açıklama

Son dakika: 2022 YKS başvuruları başladı. Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Aygün şunlar ifade etti:
"Değerli adaylarımız,
18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz."
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) February 11, 2022
18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzu https://t.co/j0pzG5fXEW sitemizde yayımlanmıştır.
Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz. pic.twitter.com/iNgcqLZupP
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