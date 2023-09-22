Son dakika | 'Vaadini tutmak istemiyor' diyerek Erdoğan'a yüklendi: Meral Akşener'den ses getirecek 'mülakat' çıkışı!

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener canlı yayında soruları yanıtlandırıp gündemi değerlendiriyor.
Akşener'in Fox TV'deki açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
Mülakat sistemi liyakati daha öne alan bir sistem olsun diye kurulmuştu. Ama 2002'den sonra bu iş 'senci-benci' meselesine döndü. İş soru çalmaya kadar gitti. Bütün siyasi partiler ve ittifaklar seçime girerken mülakat sistemini kaldıracağımızı söyledik. Mülakatın kalkması lazım. Biz kazansaydık da kalkması gerekiyordu. Sayın Erdoğan'ın tutmadığı, tutmak istemediği vaatlerden biri bu.
Faizi artıran da düşüren de aynı zihniyet. Her ikisinde de bir program yoktu, bugün de yok. Şu anda dar gelirli orta sınıf kredi kartlarıyla yaşıyor. Hem miktarı düşürüldü hem faiz artırıldı.