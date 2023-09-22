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  4. Son dakika | 'Vaadini tutmak istemiyor' diyerek Erdoğan'a yüklendi: Meral Akşener'den ses getirecek 'mülakat' çıkışı!

Son dakika | 'Vaadini tutmak istemiyor' diyerek Erdoğan'a yüklendi: Meral Akşener'den ses getirecek 'mülakat' çıkışı!

22.09.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kamuda mülakat tartışması devam ederken peş peşe açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili en son ABD'den bir mesaj vermişti. İYİ Parti lideri Meral Akşener canlı yayında "Sayın Erdoğan'ın tutmadığı, tutmak istemediği vaatlerden biri bu. Biz kazansaydık da kalkması gerekiyordu" dedi.

Son dakika | 'Vaadini tutmak istemiyor' diyerek Erdoğan'a yüklendi: Meral Akşener'den ses getirecek 'mülakat' çıkışı!

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener canlı yayında soruları yanıtlandırıp gündemi değerlendiriyor.

Akşener'in Fox TV'deki açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Cumhur İttifakı etle tırnak gibi olmuş. Biz ise rekabet dediğimiz yol üzerinden yürüyecektik, onu başaramadık. MHP ile AK Parti de ayrı girdiler. Ama mesela Çankırı'da sonuca odaklandı Cumhur İttifakı.

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'KAMUDA MÜLAKAT' TARTIŞMASI: "SAYIN ERDOĞAN'IN VAADİNİ TUTMAK İSTEMİYOR"

  • Mülakat sistemi liyakati daha öne alan bir sistem olsun diye kurulmuştu. Ama 2002'den sonra bu iş 'senci-benci' meselesine döndü. İş soru çalmaya kadar gitti. Bütün siyasi partiler ve ittifaklar seçime girerken mülakat sistemini kaldıracağımızı söyledik. Mülakatın kalkması lazım. Biz kazansaydık da kalkması gerekiyordu. Sayın Erdoğan'ın tutmadığı, tutmak istemediği vaatlerden biri bu.

  • Faizi artıran da düşüren de aynı zihniyet. Her ikisinde de bir program yoktu, bugün de yok. Şu anda dar gelirli orta sınıf kredi kartlarıyla yaşıyor. Hem miktarı düşürüldü hem faiz artırıldı.

  • Emekli maaşlarının en düşüğü asgari ücret kadar olmalı. Asgari ücret artırılmalı.
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