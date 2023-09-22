Son dakika | 'Vaadini tutmak istemiyor' diyerek Erdoğan'a yüklendi: Meral Akşener'den ses getirecek 'mülakat' çıkışı!

Mülakat sistemi liyakati daha öne alan bir sistem olsun diye kurulmuştu. Ama 2002'den sonra bu iş 'senci-benci' meselesine döndü. İş soru çalmaya kadar gitti. Bütün siyasi partiler ve ittifaklar seçime girerken mülakat sistemini kaldıracağımızı söyledik. Mülakatın kalkması lazım. Biz kazansaydık da kalkması gerekiyordu. Sayın Erdoğan'ın tutmadığı, tutmak istemediği vaatlerden biri bu.