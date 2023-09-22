Meral Akşener'den şarkıcı Mustafa Sandal'a belediye başkanı adaylığı teklifi

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal siyasete mi giriyor? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sandal'a Beşiktaş Belediye Başkanlığı için teklifte bulunduğu, Sandal'ın ise kararını vermek için süre istediği öğrenildi.

SANDAL, AKŞENER İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Türkiye adım adım Mart'ta yapılacak yerel seçimlere giderken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kararı belli. Aday çalışmaları da hız kazanırken İYİ Parti'nin İstanbul Beşiktaş'ta adayı ünlü şarkıcı Mustafa Sandal olabilir.

15 Eylül'de İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Mustafa Sandal, Akşener ile görüşmüştü. Akşener'in yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, o görüşmede Sandal'a Beşiktaş Belediye Başkanlığı adaylığı teklif edildiğini açıkladı.

"BÜYÜK MUTLULUK DUYARIM"

Show Haber'in haberine göre Üçok konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sandal'ın Beşiktaş Belediye Başkanı olmasından büyük mutluluk duyarım" dedi. Şimdi gözler Sandal'ın ne karar vereceğine çevrildi.