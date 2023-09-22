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Meral Akşener'den şarkıcı Mustafa Sandal'a belediye başkanı adaylığı teklifi

22.09.2023 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerin ardından şimdi de yerel seçimlere hazırlanıyor. Yerel seçimlerde ittifak yapmama kararı alan ve her ilde kendi adaylarını çıkartacaklarını ilan eden İYİ Parti'de sürpriz bir isme belediye başkanı adaylığı teklifi götürüldü. Geçtiğimiz günlerde İzmir adaylarını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şarkıcı Mustafa Sandal'a belediye başkanlığı teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Meral Akşener'den şarkıcı Mustafa Sandal'a belediye başkanı adaylığı teklifi

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal siyasete mi giriyor? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sandal'a Beşiktaş Belediye Başkanlığı için teklifte bulunduğu, Sandal'ın ise kararını vermek için süre istediği öğrenildi.

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SANDAL, AKŞENER İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Türkiye adım adım Mart'ta yapılacak yerel seçimlere giderken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kararı belli. Aday çalışmaları da hız kazanırken İYİ Parti'nin İstanbul Beşiktaş'ta adayı ünlü şarkıcı Mustafa Sandal olabilir.

15 Eylül'de İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Mustafa Sandal, Akşener ile görüşmüştü. Akşener'in yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, o görüşmede Sandal'a Beşiktaş Belediye Başkanlığı adaylığı teklif edildiğini açıkladı.

"BÜYÜK MUTLULUK DUYARIM"

Show Haber'in haberine göre Üçok konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sandal'ın Beşiktaş Belediye Başkanı olmasından büyük mutluluk duyarım" dedi. Şimdi gözler Sandal'ın ne karar vereceğine çevrildi.

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