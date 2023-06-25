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  4. Son dakika | Wagner isyanı sona ererken Putin'den ilk açıklama geldi! Prigojin, Şoygu'yu tehdit etmişti... Dikkat çeken 'Ukrayna' mesajı

Son dakika | Wagner isyanı sona ererken Putin'den ilk açıklama geldi! Prigojin, Şoygu'yu tehdit etmişti... Dikkat çeken 'Ukrayna' mesajı

25.06.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'da tüm dünyanın gündemine bomba gibi düşen Wagner ayaklanması üzerine gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in atacağı adımlara çevrildi. Wagner lideri Prigojin, isyan sürerken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okumuş, "Şoygu'yu ve Genelkurmay Başkanı'nı buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız" demişti. İsyan bastırıldıktan sonraki ilk açıklamasını yapan Putin'in 'Ukrayna' mesajı dikkat çekti.

Son dakika | Wagner isyanı sona ererken Putin'den ilk açıklama geldi! Prigojin, Şoygu'yu tehdit etmişti... Dikkat çeken 'Ukrayna' mesajı

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken patlak veren Wagner kriziyle beraber savaşın akıbeti merak ediliyordu. Prigojin askerleriyle Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru ilerlerken özellikle de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef almıştı.

Wagner grubu Belarus'a çekilme kararı alırken Putin, "Savunma Bakanlığı yetkilileri ile sürekli iletişim halindeyim" mesajını verdi.

Öte yandan Putin, Ukrayna savaşıyla ilgili de açıklama yaptı. Önceliklerinin Ukrayna'daki "harekat" olduğunu ifade eden Putin, "Ukrayna'daki tüm planlarımız gerçekleşecek" dedi.

Bu sırada Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada "Ukrayna'nın Donetsk'teki saldıırları sürüyor. Bahmut'ta 10 saldırıyı püskürttük" dendi.

PRİGOJİN'DEN ŞOYGU'YA TEHDİT

Wagner lideri Prigojin, isyan devam ederken yaptığı açıklamada Savunma Bakanlığı'na yönelik gözdağı vererek şunları söylemişti:

"Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilin. Çocuklarla savaşmıyoruz. (Rus) Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Çocukları öldürmüyoruz. Çocukları eğitmeden cepheye atarak öldüren Şoygu. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz."

Ayrıca sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Rus Güney Askeri Bölge Karargahı önünde askeri yetkililerle tokalaştığı görülen Wagner'in Kurucusu Prigojin, "Bir kez daha söylüyorum. Biz Şoygu'yu ve Genelkurmay Başkanı'nı buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız. Rostov'u bloke edeceğiz ve Moskova'ya gideceğiz." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin wagner

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