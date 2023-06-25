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  4. Wagner çekildi çekilmesine ama... Gizemli 'Z' sembolü bu kez orada! Moskova'ya ilerlerken Kadirov'un askerlerini böyle derdest etmişler

Wagner çekildi çekilmesine ama... Gizemli 'Z' sembolü bu kez orada! Moskova'ya ilerlerken Kadirov'un askerlerini böyle derdest etmişler

25.06.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus paralı asker grubu Wagner'in isyan bayrağını kaldırmasıyla dünya olup bitene dikkat kesilirken Rusya lideri Vladimir Putin de zor bir gün yaşadı. Ülkeyi iç savaşın eşiğine getiren olaylar Belarus'un devreye girmesiyle duruldu. Ancak Wagner'in geri çekilmeden önce kontrolü ele geçirdikleri Rostov'da Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov'un askerlerini derdest ettiği ortaya çıktı. Rusya-Ukrayna savaşında büyük merak uyandıran 'Z' harfinin yazılı olduğu araçlarla ilgili detay da dikkat çekti.

Wagner çekildi çekilmesine ama... Gizemli 'Z' sembolü bu kez orada! Moskova'ya ilerlerken Kadirov'un askerlerini böyle derdest etmişler

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında Ukrayna'da bazı noktalarda ve özellikle araçlarda görülüp sembol haline gelen 'Z' harfi bu kez Wagner ayaklanmasında bir kez daha ortaya çıktı. Wagner'in Rusya'nın başkenti Moskova'ya yaklaşmasıyla geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştı. Putin'e savaşta desteğini esirgemeyen Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Başkanı Ramazan Kadirov da devreye girerken Wagner askerleri Çeçen askerler arasında yaşananlar güne damgasını vuran detaylardan oldu.

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KADİROV'DAN WAGNER'E "İHANET" SUÇLAMASI

Kadirov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, yaşananları "Rusya'nın sırtından bıçaklanması" ve "gerçek bir askeri isyan" şeklinde nitelendirmiş, "Putin, ulusa sesleniş konuşmasında yaşananları 'silahlı isyan' şeklinde değerlendirdi. Putin'in her sözünü tamamen destekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Kadirov, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in "vatan haini" olduğunu belirterek "Yaşananlar devlete karşı bir meydan okumadır ve herkes bu meydan okumaya karşı ulusal liderin (Putin) etrafında birleşmelidir. Çeçenistan Cumhuriyeti'nde konuşlanan Savunma Bakanlığı ve Ulusal Muhafızlar'a bağlı birlikler bölgeye doğru yola çıktı. Rusya'nın birliğini ve devleti korumak için her şeyi yapacağız. İsyan bastırılmalıdır. Eğer bunun için sert önlemler gerektiriyorsa biz hazırız." demişti.

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WAGNER BİRLİKLERİ ROSTOV’DA KADİROV’UN ASKERLERİNİ DERDEST ETTİ

Wagner birlikleri Rostov’da kontrolü ele geçirirken kente gönderilen Rus yanlısı Kadirov’un birliklerini derdest etti. Wagner birlikleri birçok aracı durdurarak kimlik kontrolü yapmaya başladı.

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Rus ordusunun Ukrayna’ya başlattığı savaşta sembolleşen ‘Z’ harfinin yazılı olduğu araçları durduran Wagner birlikleri Kadirov’un birliklerine de arama yaptı. Aynı zamanda araçlarda silahların olup olmadığını kontrol etti. Bazı noktalarda da ‘Z’ harfinin yazılı olduğu araçlara silah doğrultularak kontrol noktalarından uzaklaştırıldı.

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WAGNER GERİ ÇEKİLDİ

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Prigojin, Wagner’ın Rusya’da ilerleyişini durdurmayı kabul etti” dedi. Bu açıklamanın ardından Wagner kurucusu Evgeny Prigojin, savaşçılarının karargahlarına geri döndüğünü duyurdu. Prigojin yayınladığı sesli mesajda "200 kilometre kan dökmeden ilerledik, ancak artık bu ihtimal doğdu. Sorumluluk alıyoruz. Birliklerimizi geri çeviriyoruz ve üslerimize dönüyoruz" dedi.

PRİGOJİN, SAVAŞÇILARI İLE ROSTOV-NA-DONU KENTİNDEN AYRILDI

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, savaşçılar ile birlikte Rusya'nın Rostov-Na-Donu kentinden ayrıldı.

Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Wagner konvoyu Rostov'dan çıktı ve saha kamplarına doğru yöneldi." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Wagner'in Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargahın binasından ayrılarak tüm askeri teçhizatını da şehirden çıkardığı görüldü.

Ayrıca, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de Rostov-Na-Donu'dan arabayla ayrıldığına dair görüntüler yer aldı.

TEDBİRLER KALDIRILIYOR

Rusya Federal Karayolu Ajansından (Rosavtodor) yapılan açıklamada, otoyollarda getirilen tüm kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.

Diğer yandan, Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın bölgelerde silahlı isyan nedeniyle ilan edilen "terörle mücadele operasyonu" durumunun kaldırılacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin Belarus'a gidecek." ifadesini kullanmıştı.

İşte Rusya'nın Wagner'inin tüm geçmişi! İşte Rusya'nın Wagner'inin tüm geçmişi!

(İHA-AA)

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