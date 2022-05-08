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  4. SON DAKİKA | Zafer Partisi ilçe başkanı Adem Şeker gözaltına alındı! Ümit Özdağ'dan tepki

SON DAKİKA | Zafer Partisi ilçe başkanı Adem Şeker gözaltına alındı! Ümit Özdağ'dan tepki

08.05.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı Adem Şeker gözaltına alındı. Şeker'in pankart ve yazılar nedeniyle ilgili gözaltına alındığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla yaşadığı polemikle gündem yaratan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, söz konusu gözaltı kararına tepki gösterdi.

SON DAKİKA | Zafer Partisi ilçe başkanı Adem Şeker gözaltına alındı! Ümit Özdağ'dan tepki

Son dakika: Zafer Partisi'yle ilgili gelen yeni haber yine gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Sülyeman Soylu'yla 'sığınmacı' polemiği yaşayan ve Bakanlık önüne gitmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, polis engeliyle karşılaşmıştı. Burada kısa bir açıklama yapan Özdağ, Bakan Soylu için çok sert ifadeler kullanmıştı.

ZAFER PARTİLİ İSİM GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah gelen haber ise dikkat çekti. Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı Adem Şeker'in gözaltına alındığı belirtildi. Söz konusu haberi Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

GÖZALTI GEREKÇESİ AFİŞTEKİ İFADELER

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Taşkaya, gözaltı kararının bir afişte yer alan ifadelere ilişkin olduğunu belirtti. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı tarafından paylaşılan afişte, “Zafer Partisi Gelecek Sığınmacı Kaçaklar Gidecek” yazdığı görüldü.

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Taşkaya'nın paylaşımı şu şekilde:

“Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanımız Adem Şeker, aşağıdaki pankart ve yazılar sebebiyle gözaltına alınmıştır. İstanbul İl Başkanımız Hakan Akşit ve beraberindeki heyet, ilçe başkanımıza destek olmak için Arnavutköy Karakolu'na gitmek için yola çıkmışlardır.”

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ÜMİT ÖZDAĞ'DAN SERT TEPKİ

Gözaltı kararına tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şu ifadelere yer verdi;

"Arnavutköy ilçe başkanımız Adem Şeker, ZAFER PARTİSİ GELECEK SIĞINMACILAR GİDECEK sloganını yazdığı için polis tarafından gözaltına alındı.Halkı kin ve nefrete kışkırtma suçlaması İle savcılığa sevk ediliyor. Zafer Partisi gelecek-Sığınmacılar gidecek suç değil, milli taleptir."

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