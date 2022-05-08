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Son dakika | Zafer Partisi ile ittifak için açık kapı bıraktı! Vecdet Öz'den Ümit Özdağ açıklaması

08.05.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz'den Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Olası yeni bir ittifak için kapıyı açık bırakan Öz, "Ümit Özdağ’ın milliyetçiliği Atatürk milliyetçiliğine yaklaşmıştır ve bu bize yakın gelmektedir" diye konuştu.

Son dakika | Zafer Partisi ile ittifak için açık kapı bıraktı! Vecdet Öz'den Ümit Özdağ açıklaması

Son dakika: Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile üçüncü ittifak iddiaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemikle gündem olan Özdağ için dikkat çeken ifadeler kullanan Adalet Partisi lideri Öz, yeni ittifak için açık kapı bıraktı.

SON DAKİKA: ÜMİT ÖZDAĞ'A 'İTTİFAK' MESAJI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Özdağ'ın son günlerdeki duruşu ve tavrından övgüyle bahseden Öz, "Ümit Özdağ’ın milliyetçiliği Atatürk milliyetçiliğine yaklaşmıştır ve bu bize yakın gelmektedir" diyerek 3. ittifak içim mesaj verdi.

umıt ozdag

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ile ilgili de konuşan Öz, “Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı altı parti ile sınırlandırmamalıydı. Dilinden Atatürk ve Cumhuriyeti düşürmeyen tüm partileri küçük büyük bakmaksızın toplamalıydı." dedi.

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TANSU ÇİLLER'İN TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Son günlerde siyasete döneceği iddia edilen eski Başbakan Tansu Çiller’in teklifini de açıklayan Prof. Dr. Vecdet Öz, Çiller ile dostane bir ilişkisi olduğunu fakat kendisinin AK Parti ile yakınlığını tasvip etmediğini söyledi.

tansu çiller

Öz, şunları söyledi:

“Tansu Hanım bir gün beni arayarak kahve içmeye davet etti. Ben de dostane bir şekilde bu daveti kabul ettim. Ülke gündeminden konuşacağımızı düşünerek gittiğim bu görüşmede Çiller bana siyasete dönmek istediğini açıkladı, ‘Ben ablan olarak partinin başına geçeyim sen de ikinci adam ol’ dedi. Bu işin ticaret işi olmadığını derin görüş ayrılıklarımızın olduğunu belirterek reddettim, örneğin o başkanlık sistemini tasvip ediyor, biz parlamenter sistemi.”

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