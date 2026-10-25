Son dakikada hazırlananların çok iyi bildiği kıyafet kurtarma yöntemleri

Koyu renk kıyafetlerdeki deodorant lekelerine basit bir çözümümüz var!



Siyah tişörte bulaşan deodorant izini ıslak mendille ya da farklı bir temizlik ürünüyle silmeye kalkarsan leke kumaşa daha çok işler. Bunun olmasını elbette istemeyiz. Bunun yerine temiz bir pamuklu çorap veya bulaşık süngerinin kuru tarafıyla hafifçe sürterek izi anında yok edebilirsin. Denendi ve onaylandı!

Sıkışan fermuarları son anda kurşun kalemle açanları görelim!



Pantolonun da ceketin de fermuarı sıkıştığında son dakika hazırlananlar bu taktiği çok iyi bilir. Kurşun kalemi alıyorsun ve sıkışan fermuara sürüyorsun. Kalemin içindeki grafit sayesinde fermuar takılmadan kayıp açılır.

Beyaz ayakkabılardaki siyah çiziklere silgi ile müdahale etmek de pratik bir yöntem.



Ayakkabının lastik kısımlarındaki siyah sürtünme izleri canını sıkmasın. Temiz bir kırtasiye silgisiyle normal defter siler gibi silerek çizikleri saniyeler içinde temizleyebilirsin.

Şeffaf ojeyi sadece tırnaklara mı kullanıyorsun?



Gömleğin düğmesi koptu kopacak gibiyse iplerin üzerine bir damla şeffaf oje damlat. Kuruduğunda ipler sertleşeceği için gün boyu seni idare eder. Aynı taktiği kaçan ince çorabın ucuna sürüp deliğin daha fazla yürümesini engellemek için de rahatlıkla kullanabilirsin.

Tüylenmiş ya da tiftiklenmiş kazaklarını tıraş bıçağı ile kurtar. Dikkat et, kesme!



Kazağın üzerindeki pamukçuklar eski bir görünüm yaratıyorsa temiz bir tıraş bıçağını kumaşı gererek ve çok bastırmadan yüzeyde gezdir. Kumaş anında toparlanıp pürüzsüzleşir.

Kıyafetlerin elektriklenmesi çok can sıkıyor. Çözümü basit!



Kıyafetlerin elektriklenip vücuduna dolanıyorsa cildine hızlıca nemlendirici losyon sürmeni tavsiye ediyoruz. Cildin nemli olması sürtünmeyi azaltacağı için elektriklenmeyi anında keser.

Yıkanmaya elverişli olmayan kıyafetler sirke ile hemen nötr kokar.

Mont ya da kabanın temizse ama dolapta beklemekten havasız kaldığı için kokuyorsa küçük bir sprey şişesine yarı yarıya su ve beyaz sirke koyup kumaşa sık. Sirke uçarken kötü kokuyu da tamamen alıp götürür.

Yağ damlayan kıyafete bebek pudrası müdahalesini unutmamak gerek.



Kahvaltıda üstüne damlayan ufak bir yağ lekesi bütün keyfini kaçırmasın. Lekenin üzerine hemen biraz bebek pudrası veya karbonat döküp birkaç dakika bekle. Pudra yağı hızla emer, sonrasında hafifçe silkelemen yeterli.