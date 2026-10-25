KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Son dakikada hazırlananların çok iyi bildiği kıyafet kurtarma yöntemleri

Her şeyi son ana bırakanlar buraya! Sıkışan fermuarı, kaçan çorabı ve hatta tüylenen kazaklarını bile kolaylıkla kurtarabilirsin. Nasıl mı?

Son dakikada hazırlananların çok iyi bildiği kıyafet kurtarma yöntemleri

Koyu renk kıyafetlerdeki deodorant lekelerine basit bir çözümümüz var!

Son dakikada hazırlananların çok iyi bildiği kıyafet kurtarma yöntemleri 1
Siyah tişörte bulaşan deodorant izini ıslak mendille ya da farklı bir temizlik ürünüyle silmeye kalkarsan leke kumaşa daha çok işler. Bunun olmasını elbette istemeyiz. Bunun yerine temiz bir pamuklu çorap veya bulaşık süngerinin kuru tarafıyla hafifçe sürterek izi anında yok edebilirsin. Denendi ve onaylandı!

Sıkışan fermuarları son anda kurşun kalemle açanları görelim!

Son dakikada hazırlananların çok iyi bildiği kıyafet kurtarma yöntemleri 2
Pantolonun da ceketin de fermuarı sıkıştığında son dakika hazırlananlar bu taktiği çok iyi bilir. Kurşun kalemi alıyorsun ve sıkışan fermuara sürüyorsun. Kalemin içindeki grafit sayesinde fermuar takılmadan kayıp açılır.

Beyaz ayakkabılardaki siyah çiziklere silgi ile müdahale etmek de pratik bir yöntem.

Son dakikada hazırlananların çok iyi bildiği kıyafet kurtarma yöntemleri 3
Ayakkabının lastik kısımlarındaki siyah sürtünme izleri canını sıkmasın. Temiz bir kırtasiye silgisiyle normal defter siler gibi silerek çizikleri saniyeler içinde temizleyebilirsin.

Şeffaf ojeyi sadece tırnaklara mı kullanıyorsun?

Son dakikada hazırlananların çok iyi bildiği kıyafet kurtarma yöntemleri 4
Gömleğin düğmesi koptu kopacak gibiyse iplerin üzerine bir damla şeffaf oje damlat. Kuruduğunda ipler sertleşeceği için gün boyu seni idare eder. Aynı taktiği kaçan ince çorabın ucuna sürüp deliğin daha fazla yürümesini engellemek için de rahatlıkla kullanabilirsin.

Tüylenmiş ya da tiftiklenmiş kazaklarını tıraş bıçağı ile kurtar. Dikkat et, kesme!

Son dakikada hazırlananların çok iyi bildiği kıyafet kurtarma yöntemleri 5
Kazağın üzerindeki pamukçuklar eski bir görünüm yaratıyorsa temiz bir tıraş bıçağını kumaşı gererek ve çok bastırmadan yüzeyde gezdir. Kumaş anında toparlanıp pürüzsüzleşir.

Kıyafetlerin elektriklenmesi çok can sıkıyor. Çözümü basit!

Son dakikada hazırlananların çok iyi bildiği kıyafet kurtarma yöntemleri 6
Kıyafetlerin elektriklenip vücuduna dolanıyorsa cildine hızlıca nemlendirici losyon sürmeni tavsiye ediyoruz. Cildin nemli olması sürtünmeyi azaltacağı için elektriklenmeyi anında keser.

Yıkanmaya elverişli olmayan kıyafetler sirke ile hemen nötr kokar.

Son dakikada hazırlananların çok iyi bildiği kıyafet kurtarma yöntemleri 7

Mont ya da kabanın temizse ama dolapta beklemekten havasız kaldığı için kokuyorsa küçük bir sprey şişesine yarı yarıya su ve beyaz sirke koyup kumaşa sık. Sirke uçarken kötü kokuyu da tamamen alıp götürür.

Yağ damlayan kıyafete bebek pudrası müdahalesini unutmamak gerek.

Son dakikada hazırlananların çok iyi bildiği kıyafet kurtarma yöntemleri 8
Kahvaltıda üstüne damlayan ufak bir yağ lekesi bütün keyfini kaçırmasın. Lekenin üzerine hemen biraz bebek pudrası veya karbonat döküp birkaç dakika bekle. Pudra yağı hızla emer, sonrasında hafifçe silkelemen yeterli.

Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi Philips Temizlik Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.