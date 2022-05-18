HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu! Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması: Su çekilmesi, insan kaynaklı değil

Son görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu! Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması: Su çekilmesi, insan kaynaklı değil

18.05.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kurum, "Salda Gölü'müzde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir" dedi.

Son görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu! Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması: Su çekilmesi, insan kaynaklı değil

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Twitter'daki hesabından Salda Gölü ile ilgili açıklamada bulundu.

e35d2248baf2b6423b4d7367e3aaa736

Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "Salda Gölü'nü koruma bölgesi ilan ettik. Kaçak yapıları yıktık. Çöpleri, konteynerleri kaldırdık. Bembeyaz kumlarımızı korumak için Beyaz Adalar'a ziyaretçiyi sınırladık. Araç girişini engelledik. Salda'da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar, biz Salda'ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar. Salda Gölü'müzde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir" dedi.

7204587e6eae183367dad1f8742fde9b

Bakan Kurum, Salda Gölü'nde yapılan çalışmaların anlatıldığı videoyu da paylaştı.

salda

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

NASA'nın "Ayakkabıyla bile girilmemeli" dediği Salda Gölü'nün son hali sosyal medyada gündem olmuştu. Dünyanın en güzel doğal miraslarından sayılan Salda Gölü'nün, doğal görünümünü kaybederek bataklık görünümüne büründüğü görülmüştü.

(DHA)

Salda Gölü'nün son hali sosyal medyada gündem olduSalda Gölü'nün son hali sosyal medyada gündem oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB Sözcüsü Murat Ongun kimdir?İBB Sözcüsü Murat Ongun kimdir?
Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Kaos yaratmak istiyorsunuzEkrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Kaos yaratmak istiyorsunuz
Yolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdıYolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
Salda Gölü Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Akaryakıta büyük bir zam daha geliyor!

Akaryakıta büyük bir zam daha geliyor!

Uzman çavuşu öldürmüştü! Bu mesajı yazmış: Yatakta iyi değilsin

Uzman çavuşu öldürmüştü! Bu mesajı yazmış: Yatakta iyi değilsin

Kılıçdaroğlu, 'çok kararlıyım' diyerek açıkladı: Derhal partiden atılması lazım

Kılıçdaroğlu, 'çok kararlıyım' diyerek açıkladı: Derhal partiden atılması lazım

Erdoğan'dan SADAT, Atatürk Havalimanı ve Kaftancıoğlu açıklaması

Erdoğan'dan SADAT, Atatürk Havalimanı ve Kaftancıoğlu açıklaması

Korkunç görüntü! Kazdıkça çıktı, kokuya dayanamadılar

Korkunç görüntü! Kazdıkça çıktı, kokuya dayanamadılar

İlginizi Çekebilir

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia

132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.