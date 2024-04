Son haliyle gündemdeydi! Popstar Bayhan'dan Armağan Çağlayan'a olay gönderme! 'Ne oldum dememeli...'

Popstar yarışmasıyla adını duyuran Bayhan Gürhan, son dönemde soysal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Tarzını değiştiren ve bıyık bırakan Bayhan, "Fly Me to the Moon" performansıyla adından söz ettir. Son haliyle gündem olan Bayhan şimdi de Popstar'ın sivri dilli jürisi Armağan Çağlayan'a yaptığı gönderme ile gündem oldu.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'A OLAY GÖNDERME

Bayhan Gürhan, modacı Pınar Kerimoğlu’nun YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. 44 yaşındaki ünlü isme, yarışma sırasında Armağan Çağlayan’ın “Biz senin hayatında çok önemli bir yerdeyiz“ sözleri hatırlatıldı.

"NE OLDUM DEMEMELİ!"

Popstar Bayhan, "Armağan Bey çok değerli bir insan ama ona şunu sormak istiyorum, ben yarışmadayken siz neredeydiniz şimdi neredesiniz? Ne oldum dememeli ne olacağım demeli" dedi. Bayhan'ın bu sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.