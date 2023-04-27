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  4. Son haliyle şaşırtmıştı! 10 ayda 34 kilo veren Tanyeli formunu nasıl koruduğunu açıkladı

Son haliyle şaşırtmıştı! 10 ayda 34 kilo veren Tanyeli formunu nasıl koruduğunu açıkladı

27.04.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem sahnelerin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Tanyeli aldığı kilolarla gündem olmuştu. Avustralya'dan ayrılıp Türkiye'ye geri dönen ünlü isim mide küçültme ameliyatı olarak 10 ayda eski haline geri dönmüştü. 34 kilo veren Tanyeli formunu nasıl koruduğuna dair açıklama yaptı.

Son haliyle şaşırtmıştı! 10 ayda 34 kilo veren Tanyeli formunu nasıl koruduğunu açıkladı

Oryantal şovlarıyla bir döneme damga vuran Tanyeli son haliyle çok konuşulmuştu. Aldığı kilolarla adından söz ettiren Tanyeli kısa bir sürede zayıflayıp eski haline dönmüştü. Yıllar önce yurt dışına taşınan ve daha sonra Türkiye’ye dönüp zayıflayan ünlü isim mide küçültme ameliyatı sonrası yaşadıklarını anlattı.

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"SİZDEN Mİ SAKLAYACAĞIM"

  1. Sayfa’ya konuk olan 52 yaşındaki Tanyeli “Şimdi kilo vermeye devam etmiyorum. Aslında sizden mi saklayacağım. Bu ameliyatın psikolojik bir sıkıntısı var. Kendime yaptığım en büyük yatırımdı evet ama kilo fazla vermeye başladığında insan zombi gibi mi olacağım diye korkuyor. Kilo vermeyi durdursun diye karbonhidrata yükleniyorum. O zaman da eski halime döneceğim mi acaba diye korkuyorum. Dostlarım artık kilo vermememi söylediklerinde hemen karbonhidrat almaya başlıyorum” dedi.

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Müge Dağıstanlı’nın “Bu ameliyat sonrasında geçen sürede sinir bozukluğu falan oluyor mu?” diye sormasının üzerine Tanyeli “Ben vitaminlerimi çok iyi oluyorum. Full magnezyum, B12 alıyorum ve iyiyim” dedi.

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