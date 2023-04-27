Son haliyle şaşırtmıştı! 10 ayda 34 kilo veren Tanyeli formunu nasıl koruduğunu açıkladı

Oryantal şovlarıyla bir döneme damga vuran Tanyeli son haliyle çok konuşulmuştu. Aldığı kilolarla adından söz ettiren Tanyeli kısa bir sürede zayıflayıp eski haline dönmüştü. Yıllar önce yurt dışına taşınan ve daha sonra Türkiye’ye dönüp zayıflayan ünlü isim mide küçültme ameliyatı sonrası yaşadıklarını anlattı.
Müge Dağıstanlı’nın “Bu ameliyat sonrasında geçen sürede sinir bozukluğu falan oluyor mu?” diye sormasının üzerine Tanyeli “Ben vitaminlerimi çok iyi oluyorum. Full magnezyum, B12 alıyorum ve iyiyim” dedi.