Son haliyle sosyal medyayı sallamıştı! Burak Özçivit'e aldığı kilolar sorulunca... Verdiği yanıtla şaşırttı

MYNET- Yatırımları ve kazancıyla gündemden düşmeyen Burak Özçivit başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Kuruluş Osman'daki rolüyle milyonların kalbini fetheden Özçivit, dizinin dünyaya açılmasıyla birlikte yurt dışının gözde isimlerinden biri oldu.

ALDIĞI KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu dizisinin sezon finali yapması ile birlikte soluğu Bodrum'da yeni aldığı lüks yazlığında aldı. Ailesiyle birlikte burada denizin ve güneşin tadını çıkaran Özçivit üstsüz görüntülenmiş ve aldığı kilolar dikkat çekmişti.

VERDİĞİ YANITLA ŞAŞIRTTI

Göbekli haliyle herkesi şaşırtan Özçivit'e 'göbek çok konuşuldu bu yaz...' diye sorulunca ünlü isim direkt olarak spora başladığını söyledi sonra da 'proje için' yanıtını verdi. Özçivit'in bu yanıtı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından inandırıcı bulunmadı.