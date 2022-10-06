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Son iki haftada sayı 9'a ulaştı! O ilde 4 kişi daha İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye katıldı

06.10.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Yalova İl Teşkilatı’ndan istifa ederek MHP’ye katılan 4 kişiye düzenlenen törenle rozetleri takıldı. Geçtiğimiz hafta da 5 kişi İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye katılmıştı. Konuyla ilgili MHP İl Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Son iki haftada sayı 9'a ulaştı! O ilde 4 kişi daha İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye katıldı

Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Yalova İl Teşkilatı’ndan 5 kişi istifa ederek MHP saflarına katılmıştı. Bu kez 4 kişi daha istifa sonrası MHP’ye katılım sağladı. MHP’ye katılan Elif Soyöz, Kadir Özen, Murat Karagül ve Doğan Akçal’a rozetlerini MHP İl Başkanı Namık Öz ve Merkez İlçe Başkanı Aydın Altun taktı. MHP’ye son 2 haftada İYİ Parti’den istifa ederek katılan kişi sayısı 9’a ulaştı.

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MHP İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili MHP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İP’ten istifa ederek MHP’ye katılanlar İP’te milliyetçilik söylemleri ile yola çıkıldığını ancak bunun içinin boş olduğu, parti içinde milliyetçilerin dışlandığı, parti yönetiminde milli konularda ve Türk milletinin değerlerine olan yaklaşımın yanında, terör örgütü ve ele başları ile olan ilişkileri ve bunlara olan hayranlıklarından rahatsız olduklarını ifade ederek istifa ettikleri belirten kadın kollarından Elif Soyöz ile Muhammed Kadir Özden, sanayi esnafından Murat Karagül ve Doğan Akçal MHP saflarına geçmiştir” denildi. (İHA)

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Yalova MHP İYİ Parti istifa

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