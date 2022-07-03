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  4. 'Son kale'ydi! Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme... Çekildiklerini doğruladılar

'Son kale'ydi! Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme... Çekildiklerini doğruladılar

03.07.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta kritik bir gelişme yaşandı. Rusya tarafından Ukrayna’nın doğudaki ‘son kale’si olarak tanımlanan Lysychansk’ın Rus ordusunca kontrol altına alındığı duyurulmuştu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Ukrayna ordusunun Lysychansk’tan geri çekildiğini doğruladı.

'Son kale'ydi! Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme... Çekildiklerini doğruladılar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken savaşta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna’nın doğusundaki saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Bunun üzerine yaşanan gelişmede Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın doğudaki "son kale" olarak tanımladığı Lysychansk’ın Rus ordusu tarafından tamamen kontrol altına alındığı duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusunun Lysychansk’tan geri çekildiğini doğruladı.

"AYRILMA KARARI ALINDI"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lysychansk’taki ağır çatışmaların ardından Ukrayna ordusunun işgal altındaki mevzilerden ve hatlardan çekilmek zorunda kaldığı ifade edilerek, “Rus işgal birliklerinin mühimmat ve personel konusundaki çoklu avantajı karşısında şehrin savunmasının sürdürülmesi ölümcül sonuçlar doğuracaktır. Ukraynalı savunucuların hayatını kurtarmak için ayrılma kararı alındı” denildi.

"GERİ DÖNECEĞİZ VE..."

Rusya karşısında sadece çelikten bir iradenin ve vatanseverliğin yetmediği aktarılan açıklamada, maddi ve teknik kaynağa ihtiyaç olduğu vurgulanarak, “Luhansk bölgesi ve ülkemizin diğer bölgelerinin savunucuları sivil ve askeri görevlerini kahramanca yerine getirmektedir. Geri döneceğiz ve kesinlikle kazanacağız” denildi.

RUSYA: TAM KONTROL SAĞLANDI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Luhansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü başarılı operasyonlar, Lysychansk ve çevresindeki çeşitli yerleşim yerlerinde tam kontrolün sağlanmasıyla sonuçlandı” denilmişti. Lysychansk dışında kontrol sağlanan yerleşim yerlerinin Belogorovka, Novodruzhesk, Maloryazantsevo ve Belaya Gora olduğu aktarılan açıklamada, son 24 saatte kontrol sağlanan bölgenin 182 kilometrekarelik bir alana denk geldiği ifade edilmişti. Rusya, Lysychansk ve çevresindeki çeşitli yerleşim yerlerinde kontrolü sağlaması ile Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Luhansk bölgesinde kontrolü tamamen ele geçirmiş oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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