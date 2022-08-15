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Son model telefonların pil ömrü savaşı! Peki kim kazandı?

15.08.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefonlarıyla ilgili en büyük şikayetlerden biri pil ömrü. Bir YouTube kanalı ise, 2022'nin en güçlü telefonlarını pil ömrü testinden geçirdi. Söz konusu pil ömrü testine iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy S22 Ultra, Xiaomi 12S Ultra ve OnePlus 10 Pro sokuldu. Testin sonucu ise birçok kişiyi fazlasıyla şaşırttı.

Son model telefonların pil ömrü savaşı! Peki kim kazandı?

Azalan pil ömrü, akıllı telefonlarımızdan şikayet etmemizin başlıca nedeni oluyor. Birçok marka, elimizdeki telefonun yeni modelini çıkardığında ise yaşanan sorunları dikkate alıp üzerine gittiğini söyledi. Peki son model telefonlar arasında yer aldığı sıklıkla getirilen iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy S22 Ultra, Xiaomi 12S Ultra ve OnePlus 10 Pro'da durumlar nasıl?

SON MODEL TELEFONLAR PİL TESTİNDE!

Bu sorunun yanıtını merak eden YouTube kanalı TechDroider, yeni bir videoda bu telefonları teste sokmaya karar verdi. Test ile birlikte pil savaşının galibi de gözler önüne serildi. Test boyunca ise telefonlarla oyun oynandı, internette sörf yapıldı ve sosyal medya uygulamaları kullanıldı.

İŞTE PİL ÖMRÜ SAVAŞININ KAZANANI...

Teste göre zirveyi 4.352 mAh batarya kapasitesine sahip iPhone 13 Pro Max aldı. iPhone 13 Pro Max, Galaxy S22 Ultra ve OnePlus 10 Pro gibi 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip modelleri geride bıraktı.

iPhone 13 Pro Max

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Testin şaşırtan diğer bir sonucuna da Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Flip4 ve Galaxy Z Fold4 imza attı. Her iki telefon da daha düşük batarya kapasitesine sahip olmalarına rağmen Galaxy S22 Ultra'yı geçebildi. Bu, Galaxy Z Flip4 ve Galaxy Z Fold4'te kullanılan yeni Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin, S22 Ultra'da kullanılan Snapdragon 8 Gen 1 ile karşılaştırıldığında enerji verimliliği açısından daha iyi olduğunu gösterdi.

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HANGİ TELEFONUN BATARYASI, NE KADAR DAYANDI?

1)iPhone 13 Pro Max: 10 saat 35 dakika
2)Xiaomi 12S Ultra: 9 saat 38 dakika
3) OnePlus 10 Pro: 9 saat 19 dakika
4) Galaxy Z Fold4: 9 saat 18 dakika
5) Galaxy Z Flip4: 9 saat 4 dakika
6) Galaxy S22 Ultra: 8 saat 56 dakika

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Anahtar Kelimeler:
Apple Samsung Xiaomi Oneplus pil batarya telefon
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