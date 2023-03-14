Son 'seçim anketi' iddiası ortalığı karıştırdı! Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki yüzde 14'lük fark dikkat çekmişti... MAK Danışmanlık'tan yalanlama geldi

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru hızla ilerlerken, anket şirketleri de saha çalışmalarına hız verdi. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesinin ardından yeni seçim anketleri merak konusu olurken, sosyal medyada paylaşılan bir anketteki oranlar gündem yarattı.

KILIÇDAROĞLU VE ERDOĞAN ARASINDAKİ FARKLA GÜNDEM OLMUŞTU

Sosyal medyada MAK Danışmanlık tarafından hazırlandığı iddia edilen anket sonucunda Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 43; Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 57 oranında oy aldığı görüldü.

'SADECE 3 İLDE YAPILDI' İDDİASI

Söz konusu anket sonucu gündem yaratırken, yeni iddialar da peş peşe geldi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar anketin sadece Rize, Tunceli ve Yalova'da yapıldığı iddialarını paylaştı.

MAK DANIŞMANLIK'TAN 'ANKET' AÇIKLAMASI

Yüzde 57'ye 43 oranında sonuçların olduğu iddia edilen anketle ilgili MAK Danışmanlık'tan açıklama geldi.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, böyle bir anket çalışmalarının olmadığını duyurdu.

MEHMET ALİ KULAT: "BÖYLE BİR ANKETİMİZ YOKTUR"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Kulat, "MAK DANIŞMANLIK tarafından yapılan böyle bir anket yoktur. Bilginize. Kişisel ve Kurumsal (MAK DANIŞMANLIK) ismimizi kullananlar hakkında Avukatlarımiz TC Savcılığına gerekli yasal başvuruyu yapmaktadır" ifadelerini kullandı.





