Son Yaz 6. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Akgün'le dertleşen Savcı Selim'in duygusal anları

Son Yaz dizisi 6. bölümüyle 5 Şubat Cuma akşamı ekrana gelecek. Çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da yapılan Son Yaz'ın yayınlanan yeni bölüm ön izleme sahnesine Ali Atay'ın canlandırdığı idealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara'nın Akgün ile dertleştiği anlar dikkat çekiyor.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Canan, Akgün’ün gerçek kimliğini öğrenmiştir ve Selim’e çok kızgındır.

Selim ve Akgün’ün gitmesini talep eden Canan, onlar gidene kadar çocuklarla beraber Emel’lere yerleşir. Selim, bir yandan Canan’ın boşanmak için tekrar harekete geçmesi, diğer yandan yaptığı operasyonun başarısız olması yüzünden çok gergindir.

Selim başarısız operasyonu tersine çevirmek için baskın yaptığı uyuşturucunun peşine düşer, Akgün’ün de yardımını ister. Akgün ise Soner’in sıkıştırmasıyla Latif’in yerini öğrenmek ve Selim’in olanları ortaya çıkarmasını engellemek zorundadır.

Yağmur, Akgün’ün kendisini öpmeye kalkmasını aklından çıkarmaya çalışırken aynı zamanda Akgün’den uzak durmaya çalışır.

Ama Altay’ın annesinin kararından sonra kötü etkilenip ortadan kaybolması onu, yeniden Akgün’le yan yana getirir.



