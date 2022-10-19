Son yemeği kapısının önünde... O küçük detayı fark etti, eve girince karşılaştıkları manzarayla kahroldular

Kahreden olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Fetih Caddesi’nde bulunan iki katlı binanın 1. katında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir görevli su faturası bırakmak üzere 67 yaşındaki gazeteci Cenap Elmas’ın evine geldi. Görevli, zili çaldı fakat kapıyı açan olmadı. Görevlinin bu noktadaki dikkati kahreden olayı ortaya çıkardı.

MUTFAK TEZGAHINDA HAREKETSİZ ŞEKİLDE YATTIĞINI GÖRDÜLER

Görevli, evin içinden su geldiğini gördü. Sonrasında durumu Elmas'ın komşularına bildirdi. Kendi imkanlarıyla eve giren vatandaşlar, Cenap Elmas’ın mutfak tezgahında hareketsiz şekilde yattığını, su da açık kaldığı için evi su bastığını gördü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cenap Elmas’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Elmas’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜNLÜK SICAK YEMEK BIRAKILIYORDU, SON YEMEĞİ...

Öte yandan, 67 yaşındaki Elmas’a Körfez Belediyesi tarafından günlük sıcak yemek bırakıldığı, son bırakılan yemeğin de kapısının önünde durduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



