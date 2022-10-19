Eski nişanlısını öldürmüştü... Mahkemede ilginç anlar! 'Siz kimsiniz, burası neresi?'

Ankara'nın Mamak ilçesinde 4 Aralık 2020'de meydana gelen olayda Fatih Alşan, konuşmak için buluştuğu Yasemin Aydın'ı, çıkan tartışmada tabancayla 3 kez ateş ederek öldürdü. Aydın'ın cesedini otomobil ile Sakarya'ya götürüp yol kenarına atan Alşan, gözaltına alınıp tutuklandı.

Alşan, 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

"SİZ KİMSİNİZ, BURASI NERESİ?"

Sanık Alşan, mahkeme heyetine yönelik, "Siz kimsiniz, burası neresi?" diye sordu. Şikayetçi avukatı da sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu ve en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının beyanının ardından ara kararı açıklayan mahkeme, Alşan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

(DHA)

