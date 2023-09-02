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SONDAKİKA | Türkiye'nin birçok noktasından görüldü, sosyal medyada gündem oldu! Gece gündüze döndü

02.09.2023 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Diyarbakır’da gök taşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anı cep telefonu kameraların saniye saniye yansıdı. Türkiye'nin birçok noktasında görülen olayda cisim düşerken gece resmen gündüze dönüştü. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Son dakika: Türkiye’nin birçok noktasında görülen ve gök taşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anı, Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde baraj gölü üzerinde bir vatandaş tarafından telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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GÖKYÜZÜ MAVİYLE KAPLANDI

Düşme anında cisim parçalara bölünürken, gökyüzü maviyle kaplandı. Gök taşının düşme anına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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BİRÇOK İLDE GÖK TAŞI PANİĞİ

Öte yandan cisimin görüldüğü iller Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa olarak aktarıldı.

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Malatya Doğanşehir ilçesinde 20.15 sıralarında 'Meteor düştü' iddiaları bir anda sosyal medyada yayılırken, çok sayıda vatandaş tarafından gözlemlenen cisim kentte heyecan yaşanmasına neden oldu.

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu bölgesinde gökyüzünde bir cismin alev aldığı görüntüler saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır göktaşı

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