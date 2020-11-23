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Songül Karlı gece gelen mesajı ifşa etti! 'Kız arkadaşımı...'

23.11.2020 14:39 | Son Güncelleme:
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Songül Karlı gece gelen mesajı ifşa etti! 'Kız arkadaşımı...'

Son şarkısı "Siyah Saçlarına Kurban Olduğum" ile gündemde olan Songül Karlı bir mesajı ifşa etti. Karlı'nın paylaşımı takipçilerini güldürdü.

Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Songül Karlı bir süre önce eski eşi tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya katılacağını açıklamıştı. Ancak Karlı daha sonra yayına katılmamıştı.

Yeni bir şarkı yapan ve oğluyla vakit geçiren Karlı yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Karlı kendisine gece yarısı gelen mesajı ifşa etti.

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Karlı'nın paylaşımında "İyi geceler İlbe Hanım rica etsem kız arkadaşımı Songül Karlı'ya benzetebilir misiniz lütfen" mesajı yer alıyordu.

Ekran Alıntısı

Vücudunda estetik olmadığını söyleyen Songül Karlı, sadece göğüsleriyle ilgili küçültme işlemi yaptırdığını daha önce açıklamıştı.

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